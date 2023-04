Kiafakadt az MTA professzora: A tévút iskolapéldája akkugyárakat építeni Magyarországon

Tévút akkugyárakat építeni Magyarországra, mert ezeknek gazdasági szempontból nincs sok hozzáadott értékük Csaba László szerint. A közgazdász professzor kifejtette, nem valószínű, hogy év végére egyszámjegyű legyen az infláció, de az árstopot szerinte el lehet törölni, az nem okozna nagyobb kiugrást.

A tévút iskolapéldája akkumulátorgyárakat építeni Magyarországon - mondta a Népszavának Csaba László közgazdász akadémikus. A professzor a lapnak adott interjújában kifejtette, azért nem tartja jó ötletnek az akkuüzemeket, mert egyfelől gazdasági szempontból alacsony a hozzáadott értékük, illetve szerinte a befektetőket "a környezetvédelmi szempontok részleges mellőzése" hozta ide, illetve az európai szinten alacsony bérek.

A közgazdász kijelentette: nem tartja valószínűnek, év végére elérhető lenne az egyszámjegyű infláció, amit a kormány célul tűzött ki. Szerinte még 2024-ben is "jelentős, két számjegyű infláció lesz" Magyarországon, viszont, mint hozzátette, az élelmiszerárstopot el lehet törölni, mert nem várható, hogy fokozná az inflációs nyomást - ahogy szerinte a benzinárstop kivezetése sem okozott ilyet. A magas hazai inflációnak részben az inflációs várakozások az okozói, ezért baj "és egyben szinte példátlan", hogy a jegybank döntéseinek és bejelentéseinek szinte semmilyen hatása nincs a forint árfolyamára.

Emellett Csaba László arról is beszélt az interjúban, hogy a agyar gazdaság elakadt egy olyan szinten, ahonnan nem tudunk továbbmenni, a felzárkózás lelassult. Ám ez nemcsak nálunk van így a térségben, a szlovák modell is kifulladni látszik, Lengyelország is hasonló pályát fut, mint mi, „viszont Románia folyamatosan halad a felzárkózás felé” - mondta.