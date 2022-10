Rendkívüli bejelentést tett az MNB: nincs megállás, folytatódik a rendkívüli intézkedés

A Monetáris Tanács október 13-ai, csütörtöki döntései nyomán a Magyar Nemzeti Bank egynapos gyorsbetéteket tart múlthét péntektől kezdődően – számolt be az MNB a honlapján.

Az MNB folytatja a rendszeres betéti gyorstendereket, amiknek paramétereit minden reggel 9 órakor fogják meghirdetni. Ezzel párhuzamosan a jegybank nem fog egyhetes betéti, illetve változó kamatozású, legfeljebb 6 hónapos betéti tendereket, valamint diszkontkötvény-aukciót sem tartani. Amennyiben a partnerkör részéről érdemi igény fog érkezni a hosszú betéti eszköz, illetve a diszkontkötvény iránt, arról egyedi mérlegelés alapján fognak tendereket tartani, amiról az érintetteket külön értesítik.

A jegybank alelnöke, Virág Barnabás az alelnöke online háttérbeszélgetés keretei között jelentette be, hogy a pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntöttek, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizát. Hangsúlyozta, mivel a folyó fizetési mérleg energiaegyenlegen kívüli tételei összességében már pozitívak, így az intézkedés érdemben módosítja a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait.