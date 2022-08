Izgalmas időszak kezdődik a magyar tőzsdén: hasít az OTP, kapaszkodik a Telekom, feltámad a Mol

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX pénteken 43 468,28 ponton zárt, 3,98 százalékkal, 1663 ponttal magasabban, mint egy héttel korábban. A részvényforgalom meghaladta a 48,564 milliárd forintot a múlt heti 36,141 milliárd forint után.

A BUX erős, 1 százalék feletti emelkedéssel kezdte a hetet, főképp az OTP erősödésének köszönhetően. Kedden a nemzetközi hangulat romlása miatt visszaesett a növekedés üteme, szerdán viszont újra jelentős volt. Ekkor főképp a Richter árfolyama nőtt, mert a hajnalban közzétett féléves jelentésükben a piaci várakozásokat meghaladó eredményről számolt be.

A jelentési időszak a hét utolsó napjain is meghatározta a kereskedést, péntek hajnalban ugyanis a Mol tette közzé az első féléves összefoglalóját. Az elemzői várakozások ezúttal is kedvezően hatottak a tőzsdeindexre, amely csütörtökön és pénteken is emelkedett.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a jelentési időszak még nem ért véget a vezető kibocsátók számára, kedden a Magyar Telekom, csütörtökön az OTP közli a második negyedéves adatait. Tőzsdei szempontból tehát a következő napokban is meghatározóak lehetnek a vállalati eredmények, az OTP árfolyamát már ezen a héten is hajtotta a felfokozott befektetői hangulat.

A legnagyobb mértékű, heti összesítésben 9,98 százalékos emelkedést is az OTP érte el. Árfolyama 8930 forinton zárt pénteken, összeforgalma meghaladta a 23,3 milliárd forintot.