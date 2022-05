Kemény csata várható az olajembargó frontján: ezt Magyarország sem úszhatja meg

Várhatóan maradni fog az orosz olaj elleni embargó az Európai Unióban. Az uniós külügyminiszterek ma Brüsszelben tanácskoznak, s ha Magyarország marad azon az úton, amelyre rálépett a szankciók körüli vitákban, nehéz helyzetbe kerül - derül ki a Népszava cikkéből.

Brüsszel folyamatosan tárgyal a tagállamokkal a hatodik szankciós csomag kérdésében, melynek része az is, hogy orosz olaj nem jöhet be az EU-ba az év végig. Ez nehéz helyzetbe hozhatja a magyar kormányt, amely az orosz energiától való függés magyarázataként többször is jelezte a sajtóban és a tárgyalásokon is, hogy ellenszavazattal élnek majd a szankciós csomag szavazásán.

A tagállamok külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben gyűlnek össze, hogy az álláspontokat egyeztessék. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint az Európai Bizottság ésszerű javaslatokat tett le eddig az asztalra, de megértik azt is, hogy például Magyarország erősen függ az orosz olajtól, a kiszivárgott hírek szerint az ilyen tagállamok 2023 vagy 2024 végéig mentesülnének az olajembargó alól. Szó van arról is, hogy az EB a legsérülékenyebbeket anyagilag is támogassa.