Megszólalt a Mol-vezér: amíg marad az ársapka, addig lesz feszültség az ellátásban

A nyersanyag-ellátás folyamatosan biztosított Magyarországon. A Molnak két feladata is van ezen a területen, az egyik a kőolajtermékek piacra juttatása, a másik pedig a nagynyomású földgáz-vezetékhálózat működtetése, mindkettő a mi felelősségünk - fogalmazott Hernádi Zsolt az InfoRádióban.

Persze a háborút mi is látjuk, nekünk is van B tervünk, hogy mi történik akkor, ha…

- tette hozzá a Mol elnök-vezérigazgatója. Mint kifejtette: a rubelelszámolás bevezetése egyelőre nem fenyegeti a vállalatot, mert az egyelőre csak a gázra vonatkozik. Amennyiben az oroszok a kőolaj árát is rubelben kérnék, az sem érintené a Mol-t, mert ők egy svájci traderen keresztül vásárolják a kőolajat.

Hernádi arról beszélt, hogy a Százhalombattai és a Pozsonyi finomítók szovjet típusúak, orosz kőolajra optimalizálva. Elmondta, már tesztelték, és a nem Ural típusú kőolajból legfeljebb 35 százalék az, amit be tudnak dolgozni, de hozzátette, hogy ez fordítva is igaz, a schwechati finomító amerikai típusú, ott viszont csak 25-30 százalékot tudnak bedolgozni az orosz olajból.

Az árstop kapcsán arról beszélt, hogy a március 10-i héten „őrültek háza alakult ki Magyarországon”, kitört egy pánikreakció, de kezelni tudták és gyorsan el is múlt. Ugyanakkor minden jogszabályi korlátozás ellenére megnőtt a benzinturizmus az országban: márciusban 480 millió liter a teljes fogyasztás normális esetben, most pedig 560-570 millió liter lesz. Az átmeneti üzemanyaghiányt az is okozta, hogy mivel befagyasztották a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árat, a hazai import kétharmada megszűnt, 11-12 százalékra szorult vissza, a többi felhasználót a Molnak kellett kiszolgálnia, és ezt időt vett igénybe.

Amíg marad az ársapka, addig lesz feszültség az ellátásban. Marad a benzinturizmus is, mert teljesen nem lehet megszüntetni, a kutak üzemeltetőinek nincs hatósági jogkörük

– mondta Hernádi Zsolt, aki szerint az üzemanyagáraknak három összetevője van: a jegyzésár, az adótartalom és a forint-dollár árfolyam, és csak az adóra van ráhatásunk, de az adócsökkentéssel ezt már nem lehet lefedni.

