Évtizedekbe is telhet leválni az orosz gázról: nincs túl fényes helyzetben Magyarország

Litvániát és Szlovákiát szorosan követve hazánk a harmadik helyen áll az orosz energiaimport-függőség tekintetében az uniós országok listáján, írta meg a Világgazdaság. A szakértők szerint akár tíz évbe is telhet mire teljesen leválunk az orosz energiáról, de a többi ország se áll jobban.

Magyarország energiaimport-függősége az oroszoktól kifejezetten magas az európai összehasonlításban, derül ki az Eurostat friss adataiból. Egy 2020-ban készült statisztika alapján a kőolajtermékek esetében 87, a földgáz 76, míg a fosszilis tüzelőanyagok esetében 44 százalékos a behozatal aránya. Ez azért is lényeges, mert az unió 27 tagállamának átlagos energiaimport-függősége 57,5 százalék, amibe a nem csak a fosszilis tüzelőanyagok, a földgáz, olaj-és kőolajtermékek, hanem a megújuló energiaforrások és a bioüzemanyagok is beletartoznak.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak teljes Európa függ az orosz energiától, hanem kölcsönös függésről beszélünk: az oroszoknak Európa a legnagyobb földgáz-exportpiaca. Bár a statisztika nem a legszerencsésebb, hiszen a koronavírus-járvány kezdetétől számol, viszont ennek ellenére is pontosan mutatja, hogy Magyarország mennyivel jobban függ Oroszországtól. Erre bizonyíték, hogy hazánk bruttó rendelkezésre álló energiájának 54,2 százaléka származik orosz importból, míg az unió 27 tagállamának átlaga 24,4 százalék mindössze.

Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj-, és gázipari elemzője elmondta, hogy bár Magyarországnak van bizonyos mértékű földgáztermelése és az adriai LNG-terminálból is jöhet hozzánk gáz, mégis ki vagyunk téve az orosz földgáz-függésnek. Ez pedig kiszolgáltatott helyzetet eredményezhet, hiszen nehéz jó alternatívát találni korlátozott időn belül. Ugyanis a legjobb forgatókönyvek szerint is minimum 4-5 év múlva lenne eredménye a választott beruházási programnak. De még ekkor is legalább tíz év lenne, hogy teljesen le tudjunk válni az orosz földgázról.