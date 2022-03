Új helyen folytatódhatnak a béketárgyalások: lesöpörték az orosz ultimátumot az ukránok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jeruzsálemet nevezte meg a jövőbeni legmagasabb szintű béketéárgyalások lehetséges helyszíneként. Közben az oroszok hétfő hajnalig adtak időt az ukránoknak, hogy feladják Mariupolt. A miniszterelnök-helyettes válaszul kijelentette: szó sem lehet a fegyverletételről. Budapesten pedig új tranzitzónát alakítottak ki a menekülteknek.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap este hétfő hajnalig adott időt az ukrán kormánynak, hogy feladják Mariupolt. A Sky News szerint az Orosz Védelemirányitás Nemzeti Központjának főparancsnoka, Mihail Mizintszev felszólította a város védőit, hogy tegyék le a fegyvert.

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes válaszul kijelentette: szó sem lehet a fegyverletételről, és erről tájékoztatta az orosz felet is. Felszólította Oroszországot, ahelyett, hogy nyolc oldalnyi szöveggel húzza az időt, azonnal nyisson humanitárius folyosókat a gyakorlatilag teljesen szétlőtt város civil lakossága számára.

A BBC szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jeruzsálemet nevezte meg a jövőbeni legmagasabb szintű béketéárgyalások lehetséges helyszíneként. Megköszönte, hogy Izrael komoly erőfeszítéseket tesz, hogy közvetítsen Ukrajna és Oroszország között.

Súlyos bombatalálatok több ukrán városban

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint legalább egy ember meghalt lakóházak és egy bevásárlónegyed megtámadása során a kijevi Podil városrészben. A városvezető közlése szerint a mentőcsapatok hatalmas tüzet oltottak a bevásárlónegyedben írta az AlJazeera.

Legalább ketten meghaltak vasárnap Csernyihivban, amikor egy tüzérségi lövedék eltalálta az autójukat. Az ukrajnai Pravdának szemtanú azt mondta, hogy a két férfi vizet szállított a város lakóinak. Az ukrán katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy Zsitomirban egy légitámadás három embert megsebesített és 13 épületet megrongált.

A Szumiban működő vegyi üzemből ammónia szivárgott, a veszély 2,5 kilométeres kört érint - közölte Dmitro Zsivitszkij polgármester a Telegram alkalmazásban. Az ammóniaszivárgást helyi idő szerint hajnali 4:30-kor jelentették a Szumihimprom vegyi üzemben. Tisztázta, hogy a jelenlegi szélirány miatt Szumi nincs közvetlen veszélyben.

Új helyen fogadják a menekülteket Budapesten

A kormány pénteken közölte, hogy mától tranzitvárót alakítanak ki az Ukrajnából a háború elől menekülők számára a Keleti pályaudvar melletti BOK „B” csarnokban hétfőtől, ahol a menekültek az ígéret szerint minden szükséges szolgáltatást megkaphatnak.

A kormány a pályaudvarok kiürítéséről is döntött, a menekülteken kívül vasárnap éjfélre a civileknek és önkénteseknek is el kellett hagyniuk a létesítményeket, a segítők a tranzitzónákon belül folytathatják munkájukat. Hétfő reggelre ki is ürültek a budapesti pályaudvarok.

Gyerekek milliói közvetlen veszélyben

Hatmillió gyermek van közvetlen veszélyben Ukrajnában, tekintettel a kórházak és iskolák elleni támadásokra – közölte az MTI szerint a Save the Children (Mentsük meg a Gyermekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet. Összesítésük szerint az ukrajnai harci cselekmények következtében eddig 489 iskola és 43 klinika szenvedett károkat, vagy semmisült meg.

A háborús helyzet miatt a gyerekek ötöde hagyta el Ukrajnát. Az ország ostromlott térségeiben maradt gyermekek a halálfélelemmel kénytelenek megbirkózni, miközben hiányt szenvednek élelmiszerből, tiszta ivóvízből és orvosi ellátásból.

Az ENSZ adatai szerint az orosz hadművelet február 24-i kezdete óta legalább 59 gyermek vesztette életét, ugyanakkor sajtójelentések arra utalnak, hogy a valós szám háromjegyű lehet.