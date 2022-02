Oroszország elleni gazdasági szankciók: ezt rengeteg bank fogja nagyon keményen megérezni

Az ukrajnai invázió miatt az orosz központi bank és a SWIFT fizetési rendszeren keresztül történő pénzügyi átutalások ellen irányuló nyugati szankciók ártani fognak Oroszországnak - véli Gabriel Felbermayr, a Wifo gazdaágkutató intézet vezetője.

Oroszország számára a devizatartalékai már sokkal kevésbé hasznosak, az orosz bankok pénzkivételi megrohanásának veszélye pedig totális pénzügyi káosszal fenyeget - mondta Felbermayr hétfőn az Ö1-Morgenjournal magazinban. A Wifo vezetője az ORF rádiónak nyilatkozva elmondta: "Fel kell állítanunk egy védőpajzsot, hogy ez ne vezessen tényleges problémákhoz az RBI-nál". Az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI), a mérlegfőösszeg arányában az oroszországi befektetéseivel valószínűleg a leginkább kitett bank, még az UniCredit vagy a Societe Generale bankoknál is nagyobb mértékben.

Az RBI részvényei, amelyek már a múlt héten is erős nyomás alatt voltak, 14 százalékos mínuszban kezdtek hétfőn a bécsi tőzsdén, majd később a mínusz 18 százalékra estek. A kereskedelmi bankok az orosz központi banktól függenek. Ez biztosítja számukra, hogy a rubel átváltható legyen az euróra vagy a dollárra, azaz konvertibilis legyen. A központi bank felelős a kifizetések teljesítésének biztosításáért is. "És most azt látjuk, hogy a központi bank már nem tud hozzáférni a tartalékaihoz, amelyek nagy része Frankfurtban és máshol, külföldön van. Ez azt jelenti, hogy Oroszországban a bankok megrohanására kell számítani, ami teljes körű pénzügyi piaci válságba torkollhat" - mondta a Wifo vezetője.

A Wifo vezére számára "a következő órák döntő kérdése" az, hogy ilyen körülmények között - a SWIFT-szankciók és a jegybanki szankciók kombinációja - Oroszország egyáltalán hajlandó-e folytatni a gázszállítást, mert Oroszország nem jut messzire azokkal az összegekkel, amelyek a SWIFT-szankciók alóli kivételek miatt most tovább folyhatnak. "Vagyis hiába halmozódik fel pénz a külföldi számláin, Oroszország nem tudja felhasználni azt arra, hogy például Indiában vagy Japánban vásároljon be a hadviselés szempontjából fontos eszközöket" - mondta Felbermayr.

Oroszország valószínűleg még jó ideig működhetne ezen devizabevételek nélkül is - mondta a Wifo főnöke, aki szerint "Oroszország nem fog olyan gyorsan összeomlani, ez világos". De ennek az eszkalációnak a költségeit már húsba vágóak lesznek az oroszok számára. "És remélni lehet - a szankciókkal is ezt akarjuk elérni -, hogy Oroszországban jelentősen megerősödjön az ellenállás ezzel a háborúval szemben." - tette hozzá.