Kritikus állapotban Ferenc pápa: most közölték az orvosok, a veséjével is gondok vannak

Ferenc pápa továbbra is kritikus állapotban van, de a Vatikán szerint nem súlyosbodtak légzési nehézségei. Az egyházfő intenzív oxigénterápiát kap, és vérátömlesztésre is szüksége volt, miközben enyhe vesekárosodást is megállapítottak nála. A 87 éves pápa kérte a katolikusokat, hogy imádkozzanak érte, mivel második hete nem tudta személyesen elmondani az Angelus imát.

