Végre megszólalt a WHO a madárinfluenzáról: ezt feltétlenül tudnia kell minden magyarnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden megerősítette, hogy a H5N1-es madárinfluenza továbbra is alacsony kockázatot jelent a lakosságra nézve, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban először regisztráltak halálesetet a vírus miatt. A szervezet szóvivője hangsúlyozta, hogy bár aggasztó a helyzet, a megfigyelések alapján nincs ok pánikra.

Címlapkép: Getty Images

