Ebben az 5 megyében van most a legtöbb influenzás és covidos beteg: itt tömve lesznek a rendelők

2024. november 4. és 10. között az országban 18 300 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 160 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK. Ez 30%-os emelkedést jelent a 44-ről a 45. hétre, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az őszi szünet a 44. hétre esett, abban az időszakra rendre bezuhan az orvoshoz forduló betegek száma.

Harminc százalékkal emelkedett a légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók aránya múlt héten. A betegek mintegy tizenkét százaléka covidos, az influenza egyelőre elhanyagolható mértékben van jelen – mondta Dánielisz Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztály vezetője az InfoRádióban. A szakember arról is tájékoztatott, hogy zajlik a koronavírus elleni oltások beszerzése.

A 45. héten 160 ezer ember fordult orvoshoz légúti fertőzések tüneteivel. Ez az előző héthez képest körülbelül 30 százalékos emelkedés, de ez egyáltalán nem meglepő – értékelte az adatokat Dánielisz Ágnes. "Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy az őszi szünet utáni héten megemelkedik a megbetegedések száma, hiszen ekkor visszamennek a gyerekek az iskolába, a szülők dolgozni, és megint jobban tudnak terjedni a vírusok. A megbetegedések hátterében a laboratóriumi adatok szerint körülbelül 11-12 százalékban a koronavírus áll. Az influenza egy százalék alatt van, ahogy az egyéb kórokozók is; nincsen semmi domináns, nagyon sokféle vírus lehet, egyéb, régóta itt lévő koronavírusoktól kezdve a rinovíruson, metapneumovíruson át sokféle egyéb vírusig. Ezek most is mind előfordulnak, ahogy más években is" – mondta a szakember. Dánielisz Ágnes szerint a koronavírus-átfertőzöttség még nem nevezhető súlyosnak.

Nyáron lejárt valamennyi Covid-vakcina, ami Magyarországon elérhető volt, és azóta nem érkezett újabb szállítmány. Dánielisz Ágnes ennek kapcsán elmondta: az NNGYK elindította a közbeszerzést, ehhez az ajánlatok benyújtási határideje lejárt, most a közbeszerzési eljárás van folyamatban, annak szabályai szerint. Hamarosan értesíthetik majd a lakosságot a továbbiakról, de jelenleg még nem mondhat ennél többet. Az influenza oltási kampány viszont zajlik.

"Most van itt azonban az ideje az influenza elleni oltásnak, hiszen az a megelőzést szolgálja. Október vége óta a háziorvosoknál az egész országban elérhető az oltóanyag. Aki a kockázati csoportba tartozik – 60 éven felüli, és/vagy alapbetegséggel, például szív- vagy cukorbetegséggel rendelkezik –, az mindenképpen kérje háziorvosától" – hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztály vezetője.

Ezekben a megyékben van most a legtöbb covidos

A 45. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult betegek 25,7%-a 0-14 éves gyermek, 35,6%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 26,8%-uk a 35-59 évesek, 11,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegek 42,1%-a 0-14 éves gyermek, 27,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 19,7%-uk a 35-59 évesek, 10,8%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Tehát nagy arányban továbbra is gyermekek és fiatal felnőttek betegszenek le.

A 45. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról egy jelentés érkezett. Egy Hajdú- Bihar vármegyei óvodában 25 fő exponáltból 9 fő óvodás felső légúti tünetekkel járó megbetegedését jelentették. A járvány etiológiájának tisztázására négy betegtől származó légúti minta beszállítása és feldolgozása folyamatban van.

Az NNGYK által közölt adatok alapján a legtöbb akut megbetegedés 100 ezer lakosra vetítve Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén volt, a legtöbb influenzás pedig Somogy, Hajdú-Bihar, Vezsprém és Zala megyékben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az akut fertőzéssel orvoshoz fordulók rátája leginkább Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén emelkedett, az influenzásoké Somogy, Fejér és Pest megyékben.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 45. héten 126 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 13 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 126 SARI beteg 15,9%-a (20 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 45,2%-a (57 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 37 főnél a SARS-CoV-2, egy betegnél az RSV állt a megbetegedések hátterében. A COVID- 19 fertőzöttek 89,2%-a (33 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt, az RSV pozitív beteg a 3-5 éves korcsoportba tartozott.

A 45. héten összesen 330 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 305 betegtől származó minta közül egy betegnél az influenza B, 36 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 0,3%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 11,8% volt. A sentinel kórházak által beküldött 6 minta közül egy betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 19 légúti minta közül öt SARS-CoV-2, illetve hat rhinovírus pozitív volt.

A 2024. év 40. és 45. hete között összesen 1 426 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol három főnél influenza A [3 influenza A(H1pdm09)], egy főnél influenza B, két főnél RSV, 302 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Tizenkilenc megbetegedés hátterében rhinovírus állt, három megbetegedést parainfluenza, egyet bocavírus okozott.