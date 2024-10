Elcsukló hangon vallott függőségéről Handrás: "Hú, de nehéz ez, régóta küzdök vele"

Viccesnek szánt, de inkább gúnyos videóban vallott függőségéről Horváth András (alias Handrás) magyar vállalkozó, youtuber.

Már-már elcsukló hangon jelentette be hivatalos TikTok-csatornáján Horváth András (aka Handrás) magyar vállalkozó, youtuber, hogy függő. Az érzelmes videóban Handrás elmondja, hogy barátai több éves unszolása után döntött a „coming out” mellett, mint fogalmaz: „a függőségről beszélni kell; nem szégyen beszélni róla és nem szégyen segítséget kérni”. Hozzáteszi, azért is döntött végül így, hogy könnyítsen a lelkén.

Úgy éreztem, hogy ki kell álljak mindenki elé, és őszintén színt kell valljak. Sokan mondtátok, hogy tegyem meg (...), valljak színt és beszéljek a függőségemről. Én ezt most megteszem, mert azt gondolom, hogy viszonylag ismert emberként példát kell mutatnom. (...) Régóta küzdök vele: KESUDIÓ…

- nyögte ki végül Horváth András; és azt is hozzátette a videó végén, hogyha a nézőknek van bármi ötletete, hogy hogyan küzdje le a függőségét, örömmel venné. Íme az érzelmes poszt:

A függőség nem vicc!

Hogy az autós influenszer viccnek szánta-e a posztot (reagálva az őt rendszeresen érő egyik kritikára), vagy mi vezérelte (például a kattintás), nem tudni, ugyanakkor a 800 ezer alkoholista és 200 ezer gyógyszerfüggő (és még sorolhatnánk) országában, ráadásul alig két héttel a problémára rávilágító Száraz November előtt, ez inkább tekinthető gúnyos kinyilatkoztatásnak, mint prevenciónak.

2 hét múlva indul a Száraz November

Hamarosan itt van november első napja, ami nem csak mindenszentek napja, hanem a Száraz November kezdete is. Ilyenkor sokan leteszik a poharat, és igyekeznek 30 napig nem is alkoholizálni (vagy bármi egyéb tudatmódosító-sazert használni). A kezdeményezés azon túl, hogy felhívja a figyelmet az alkohollal együtt járó problémákra, rövid távon is hoz pozitív élettani hatásokat.

Ugyanakkor vannak szakemberek, akik szerint akadnak problémák is a kezdeményezéssel. Mint mondják, mindenképp pozitív a kampány célja, hogy az emberek megtanuljanak nemet mondani az alkoholra, és ez a szokás népi hagyománnyá váljon, ugyanakkor sokan a hónap végén átesnek a ló másik oldalára.

Nem ritka ugyanis, ha a cselendzs végén, azaz december elején máris visszatérnek a régi szokások, sokszor erősebben, mint korábban. Zacher Gábor toxikológus a száraz november kapcsán pedig arra figyelmeztetett korábban, ha az alkoholbetegnek hirtelen abba kell hagynia az ivást, az életveszélyes is lehet. A témáról számos cikkben írtunk korábban, ezeket itt tudod elolvasni:

