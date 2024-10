Komoy veszély fenyegeti az embereket: ebbe tényleg milliók fognak belehalni

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága fiataloknak szóló kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet korunk egyik legnagyobb egészségügyi problémájára, az antimikrobiális rezisztenciára (AMR).

Az AMR korunk egyik legnagyobb egészségügyi veszélye és egyre növekvő problémája, amely 2050-ig évente mintegy 10 millió ember halálához vezethet.



Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (DG SANTE) kampányának keretében egy új, Fortnite-alapú videojáték hívja fel a tinédzserek figyelmét a problémára: az ONLY UP: Beat the Bug című játékban a játékosok „szuperhősökké” válnak, akiknek az a feladatuk, hogy megmentsék a világot a „szuperbaktériumoktól”.



A csúcstechnológiás, akciódús játék a szórakoztatás mellett elmagyarázza a játékosoknak az antibiotikumok ésszerű használatát, a jó és rossz baktériumok közti különbségeket, valamint azt is, hogy az antibiotikumok miért hatástalanok a közönséges megfázások és vírusok ellen.



A játék november 2-án jelenik meg, és elsősorban Spanyolország, Görögország, Ciprus, Magyarország, Románia és Bulgária közönségét célozza meg. Célja, hogy már a tizenévesek is tisztában legyenek a témával. A kampány 2024. december elejéig zajlik, és egy videojátékot, oktatási anyagokat, valamint a tanároknak és szülőknek szóló, átfogó segédanyagot tartalmaz az erre a célra létrehozott weboldalon.