Olyan betegség terjed Magyarországon, ami ellen nincs védőoltás: ezek a tünetei, így lehet elkapni

A tavalyi évhez képest háromszorosára emelkedett a nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek száma Magyarországon, de még mindig nem közelíti meg a 2018-as járvány adatait. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján idén eddig 99 esetet regisztráltak, főleg Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar vármegyében.

"2018-ban jelentős járvány volt Magyarországon és Európában, akkor 225 esetet igazoltak, most azonban még ennek is kevesebb, mint a felénél járunk" – mondta az InfoRádióban Nagy Anna, az NNGYK kutatója. Hozzátette, hogy bár a betegség neve egzotikusan hangzik, Magyarországon is könnyen meg lehet fertőződni. Az ország minden területéről jelentettek eseteket, ám ezek többsége elszigetelt. Amikor egy helyen több ember is megbetegszik, az általában a helyi fertőzött szúnyogok nagyobb száma miatt van.

A nyugat-nílusi láz legtöbbször tünetmentes vagy enyhe lefolyású. A tünetei hasonlítanak az influenzához: láz, hőemelkedés, ízületi fájdalmak, fáradtság, esetenként bőrkiütések. "Csak az esetek körülbelül egy százalékában alakulnak ki súlyos idegrendszeri tünetek, és ezek is főleg az idősebbeket érintik" – tette hozzá. A legsúlyosabb esetben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás léphet fel, melynek tünetei közé tartozik az erős fejfájás, hányás, hányinger, szédülés, fényérzékenység, kettős látás és a nyakmerevség. Ha valakinek idegrendszeri tünetei vannak, vagy lázas, ízületi és izomfájdalommal járó állapot jelentkezik, esetleg kiütéseket tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz – tanácsolta Nagy Anna. Jelenleg nincs védőoltás a nyugat-nílusi láz ellen, így a legjobb védekezés a szúnyogcsípések elkerülése.