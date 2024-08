Ismét támad a veszélyes covid-variáns: ezt kell tudni róla, indokolt odafigyelni

A már jól ismert omikron támadhat az Egyesült Államok után Európában is. A virológus szerint ismét indokolt lehet maszkot viselni.

A nyáron egy új covid-alvariáns-terjed, aminek több oka is lehet, többek között a vakcinák hatékonyságának időtartamára is figyelni kell - ezt mondta az InfoRádióban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok után Európában is az omikron újabb variánsa okoz újabb megbetegedéseket.

Kemenesi Gábor azt is elmondta hogy a korábban már alkalmazott, ésszerű praktikák használata sokat segíthet abban, hogy elkerülhessük a fertőzést. Ilyen lehet a maszkviselés, az idős rokonok látogatásának mellőzésem különösen akkor, ha mi is betegek vagyunk vagy akár voltunk.

Nagyon úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy a SARS-Cov-2, tehát a Covid-19-et okozó vírus lesz az, ami egy nyári légúti fertőzésként majd ismeretes lesz

- tette még hozzá a virológus.