Ennyit csengetett ki Kulcsár Edina a luxusszülésért: mint egy 5 csillagos szálloda, olyan volt a szobája

Kulcsár Edina nemrégiben egy kérdezz-felelek játékot indított az Instagramján, ahol többek között arról is beszélt, hogy mindenképpen magánklinikán kívánja világra hozni negyedik gyermekét. Sőt azt is elárulta, hogy harmadik szülése is magánegészségügyben történt, de ott valamiért nem volt megelégedve az ár/érték aránnyal - tudósított a Bors. Most kiderült, hol és mennyit fizetett ki a magánellátás szülési szolgáltatásaiért Kulcsár Edina és férje.

"Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka van... Egyrészről annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat Amarát is tudjuk magunkkal vinni" - írta a híresség a közösségi oldalán. A lap kiderítette, hogy az ország egyik legjobban felszerelt intézményére esett most Kulcsárék választása: a Dr. Rose klinikára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ötcsillagos szálloda minőségű ellátás itt alapfelszereltségnek számít - írják. Természetesen lehetnek különleges kérései is a páciensnek, amit az intézmény plusz pénzért cserébe teljesít. A magas szintű ellátásnak megvan az ára: a szülészeti szolgáltatás ugyanis közel kétmillió forintba kerülhet. A Pénzcentrum 2024-ben is megvizsgálta a hazai magánklinikák szülési árlistáit, ahogy a korábbi években is tettük. A Dr. Rose mindig is a legdrágábbak közé számított, azonban a gyűjtésünkből az is kiderült, hogy 2024-re alig marad szolgáltató, ahol ne kerülne legalább 1 millió forintba az alap szülési csomag is. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy 2023-hoz képest alig néhány helyen emelkedtek az árak, és legfeljebb 10 százalékkal. Így állt az árazás 2024 elején:

