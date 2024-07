Betegen ellenőrizte a budapesti gyerekintenzív-osztályt: rengeteg csecsemőt sodort veszélybe a felelőtlen járványügyes

Idáig nem merült fel, hogy akár az ellátottak, akár a dolgozók körében bárki megkapta volna a szamárköhögést a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben miután maszk nélkül ellenőrizte a gyermekintenzív osztályt a járványügyes, akiről két nap múlva kiderült, hogy szamárköhögéssel ápolják.

Idáig nem merült fel, hogy akár az ellátottak, akár a dolgozók körében bárki megkapta volna a szamárköhögést a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben (GOKVI) – közölte a Népszavával az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ). Az, hogy nem volt megbetegedés, a lap információi szerint annak is köszönhető, hogy az ellenőrzéskor az intenzív osztályon kezelt csecsemők az eset után megelőző antibiotikum kúrát kaptak. Mint mi is megírtuk, korábban derült ki: júniusban maszk nélkül ellenőrizte a gyermekintenzív osztályt a járványügyes, akiről két nap múlva kiderült, hogy szamárköhögéssel ápolják.

A lap most azt írja, bár a járványügyest megkérték, hogy vegyen fel maszkot, ő nem tett eleget a kérésnek. A lapnak a kormányhivatal ennek ellenére most az ügyben folytatott vizsgálat eredményéről azt írta, hogy a „Budapest Fővárosi Kormányhivatal munkatársa az ellenőrzés során az intézmény házirendjének és vonatkozó szabályainak előírásai szerint járt el.” Több járványügyes szakembert is megkérdeztek arról, hogy van-e olyan jogszabály, ami előírja a maszk viselését általában az intenzívosztályokon, és kiderült, hogy nincs ilyen jogszabály.

A lap azt írja, az intenzívosztályokon a szakma szabályai szerint biztosítani kell a megfelelő higiénés környezetet, ennek részleteit az intézmény kórházhigiénikusa dolgozza ki, majd közzé teszik az adott kórház higiénikus tervében. Miután az ellenőrzésen részt vett az intézmény higiénikusa, sőt ő is kérte többször a járványügyi szakembert a maszk viselésére, még nehezebben értelmezhető a kormányhivatal állítása.