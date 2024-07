Egyre többen lesznek rosszul a hőségben: ezekre a tünetekre nagyon figyelj, mentő is kellhet

Praktikus tippeket osztott meg Győrfi Pál a hőségre vonatkozóan: elmondta, hogyan tudjuk meg, kinek van szüksége mentőre a hőségben.

15-20 százalékkal több az átlagosnál a mentők dolga ebben a rekkenő hőségben, mint átlagos napokon - erről beszélt Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Telexnek. Mint elmondta, a leggyakrabban ájulás, a hőséggel összefüggő rosszullétek miatt hívják őket.

Mint Győrfi Pál fogalmazott: általánosságban persze az idősebbek viselik rosszabbul a 40 fok körüli hőmérsékletet, de nem kizárólagosan: ez a hőség már a fiatalabbak szervezetét is megterheli. Az időseknek fokozottabban kell arra figyelniük, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak, de a csecsemők esetében is oda kell erre figyelni, az ő szervezetük ugyanis a fejletlenség miatt a hőséget is nehezebben viseli.

Győrfi Pál szerint ha az utcán látjuk, hogy valaki a hőség miatt van rosszul, akkor először kérdezzünk rá a tünetekre. Az ájulás előjele lehet például a fülzúgás, hányás, verejtékezés: ha árnyékos helyre fektetjük a rosszul lévő embertársunkat, akkor az is lehet, hogy ilyenkor jobban lesz egy idő után, és nincs is feltétlenül szükség kórházba menésre.