Sokkoló, ami kiderült az e-cigikről: itt a bizonyíték, durván roncsolja a DNS-t a hevítés is

A University College London és az Innsbrucki Egyetem friss kutatása szerint az e-cigaretták használata éppúgy sejtváltozáshoz és így a rák kialakulásához vezethet, mint a hagyományos dohányzás - írja a DailyMail. A vizsgálat során a hagyományos cigarettát fogyasztók, illetve e-cigarettát használók szájmintáiból vett sejtekben felfedezett DNS-változások hasonlóságait fedezték fel, amely igazolja azon félelmeket, hogy az e-cigaretták mégsem annyira ártalmatlanok, mint korábban hitték. Kiemelik, hogy ezeknek az eszközöknek a hosszú távú használata tehát egyértelműen egészségkárosodást okozhat.

A londoni és az innsbrucki egyetemek által közösen végzett kutatás több mint 3500 minta elemzésén alapult. A kutatók megfigyelték, hogy a dohányosok - függetelenül attól, hogy milyen típusú terméket fogyasztottak - szájüregi hámsejtjeiben jelentős változások történtek, amelyek miatt a rákos megbetegedés kockázata megnövekedett. Dr. Chiara Herzog, a tanulmány egyik szerzője hozzátette, hogy bár az e-cigaretta ezzel együtt is biztonságosabbnak tekinthető, mint a hagyományos dohányzás, mégsem tekinthető biztonságosnak.

A tanulmány nem állítja közvetlenül, hogy az e-cigaretta rákot okozna, de egyértelműen epigenetikai változásokat figyeltek meg a kutatók, amelyek a tudomáyn mai állása szerint összekapcsolódhatnak például a tüdőrák kialakulásának kockázatával. A Cancer Research folyóiratban közzétett eredmények felvetik az aggodalmakat a párologtatás hosszú távú káros hatásaival kapcsolatban. A cikkben hozzátették, hogy korábbi tanulmányok már szintén kimutatták ezen genetikai változásokat mindkét csoportban.

A brit egészségügyi szervezet, az NHS szerint bár az ún. vaping-termékek kevésbé toxikusak, mint a klasszikus cigaretta, ennek ellenére tartalmaznak káros anyagokat. Az egészségügyi hatóság hangsúlyozza: bár az e-cigaretta kevésbé káros lehet mint a hagyományos dohánytermékek, nem teljesen mentesek minden kockázattól. Ezzel összhangban a brit kormány jelentős szigorításra készül, köztük az eldobható párologtatók betiltását 2025 áprilisától és helyszíni bírság bevezetését illegális értékesítés esetén.

Súlyos a helyzet Magyarországon: egyre több a nikotinmérgezés

Az NNGYK jelzése szerint az elektronikus cigaretták és az új típusú termékek használatával világszerte megnövekedett a nikotinmérgezések száma, és ez a trend már Magyarországon is kimutatható. Ráadásul ez nem csak a felnőtt lakosság esetében figyelhető meg, egyértelműen emelkedik a nikotinmérgezések száma a 18 év alattiak körében is. A hatóság és a szakemberek is nyomatékosítrják, hogy akár

életveszélybe is sodorhatják magukat azok a fiatalok, akik rászoktak az ún. Poco Barra,

ami az Elf Barhoz hasonló eldobható elektronikus cigaretta. Ezeket a termékeket gyakorlatilag a végtelenségig lehet szívni, ami könnyen nikotin-túltelítettséget okozhat. Nem véletlen, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) már webshopokat blokkol, a NAV árusokra csap le, az NNGYK pedig tájékoztató kampányba kezdett.

Egyre több országban kezdik meg amúgy a tiltások kiterjesztését az elektromos cigarettára, vape-re és más kapcsolódó termékekre. Magyarországon például a manórúd, vagyis az Elf Bar és a Poco Bar is tiltott, mely fokozott veszélynek tenné ki a fiatal korosztályt. Hogy tényleg kevésbé károsak-e a manórudak, mint a hagyományos társaik, annak járt utána egy korábbi adásában a Pénzcentrum vlogja, a CashTag is:

A WHO amúgy sürgeti a világ országait, hogy mindent tegyenek meg a dohányzás visszaszorítása érdekében. Hiszen a STOP és a Global Center for Good Governance in Tobacco Control által kiadott "Global Tobacco Industry Interference Index 2023" is rávilágított, hogy a dohányipar ténykedésével szembeni hatékonyság világszerte csökken.

Felmérések pedig azt mutatják, hogy a 13-15 év közötti gyermekek a legtöbb országban fogyasztanak dohány- és nikotintermékeket, ezért az aggasztó tendenciára válaszul a WHO az idei Dohányzásmentes Világnapot a gyermekek iparági manipulációktól való védelmének szentelte.