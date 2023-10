Nincs vége a covid-támadásnak: akár félmillióan is belehalhatnak csak idén ősszel

Nincs már napi adatközlés, így nehezebb tájékozódniuk a kutatóknak is a variánsok terjedéséről és erősségéről.

Habár a covid már nem ugyanaz, mint ami 3 és fél évvel ezelőtt volt, az Egyesült Államokban még most ősszel is akár 450 ezer halottja lehet - erről ír a Telex. Hozzáteszik, hogy a légúti megbetegedések aránya az adatokat szolgáltató EU/EGT-országok több mint felében a Covid–19-es esetek száma tovább nőtt.

Magyarországon néhány hete felütötte a fejét egy új variáns, az Eris néven azonosított EG.5, amelyet néhányan ugyan elkaptak, de aztán komolyabb veszélyt nem jelentett, és a terjedése sem volt olyan gyors, mint amit a régebbi variánsoknál már ismerhettünk.

Ennél valamivel nagyobb baj, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemrég abbahagyta a napi adatközlést, ebből viszont sokat lehetett elemezni a terjedést, a betegek számát és a variánsok erősségét is. Január óta az igazolt koronavírus-betegségeket be sem kell jelenteni, az adatközlő oldal is megszűnt.