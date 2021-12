Újabb oltási-akcióhetet hirdettek: itt vannak a részletek

Az oltási akcióhetek sikere és az omikron magyarországi megjelenése miatt újabb oltási akció lesz december 16., csütörtök és december 18., szombat között a kórházi oltópontokon - közölték kedden a koronavirus.gov.hu-n.

A kormányzati oldalon azt írták, ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, akár az elmaradt második, akár a megerősítő, harmadik oltást. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását - tették hozzá. Az oltási akcióban továbbra is 101 kórházban lesz oltás. Előzetes időpontfoglalás nélkül csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között lehet menni az oltópontokra.

Felhívták a figyelmet, hogy az oltási akcióban csak a 12 év felettiek vehetnek részt, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges. Az oltópontokon továbbra is ötféle vakcina lesz elérhető: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm és AstraZeneca - tették hozzá. Az oltási munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a háziorvosok is oltanak - áll a közleményben.