Kipróbáltuk a 100 ezer forintos fogkefét: ez lesz a karácsony slágere?

Még az elektromos fogkefék világában is ritkaságszámba megy az a termék, amelyik 50 ezer forintnál többe kerül. A nemzetközi piac vezető gyártójának számító Oral-B most olyan terméket dobott piacra Magyarországon, aminek a fogyasztói ára 95 ezer forinttól indul, pótfejet pedig 4 ezer forinttól vehetünk hozzá. A termék tehát minden szempontból a luxuskategóriába sorolható – különösen Magyarországon, ahol a statisztikák szerint évi 4 fogkefe helyett kettőt sem vásárolunk.

A Pénzcentrum az elmúlt hetekben egy ilyen készüléket, egy Oral-B iO Series 9 fogkefét tesztelt. Az újdonság erejét jól mutatja, hogy a készülékhez 250 szabadalmat jegyeztek be, kifejlesztésén pedig 6 évig dolgoztak a szakemberek.

Mágneses mikrorezgések

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a készülékhez nem tudjuk használni a klasszikus Oral-B pórfejeket, mert más a működési elve – és egyben ez jelenti a legnagyobb innovációt: a gyorsan forgó fej helyett egyfajta folyamatos vibrálást produkál, ami másképp, és határozottan alaposabban tisztít.

A gyártó szakmai megfogalmazása szerint a fogkefe súrlódás nélküli mágneses meghajtója „az energiát közvetlenül a meghajtóból az egyes sörték hegyére továbbítja, amely finom mikrorezgések által precíz, csendes és hatékony tisztítást tesz lehetővé. Az oszcillációs-rotációs mozgást mikrorezgésekkel kombinálva a fogkefe szinte magától siklik a fogak felületén, rendkívül sima érzést keltve fogmosás közben”.

Ennek a speciális technológiának köszönhetően a készülék jelentősen több lepedéket távolít el az ínyek szélen, mint egy szónikus fogkefe, így pedig hatékonyabb a fogkőképződéssel szemben is.

Tapasztalatunk szerint ez az a termékelőny, ami kiemeli a készüléket a hasonló termékek közül: úgy is fogalmazhatunk, hogy soha nem tudtuk még ilyen alaposan megmosni a fogunkat.

Ráadásul a készülék az elektromos fogkefék egyik nagy problémájára is választ ad: egyrészt nagyon vigyáz az ínyünkre, másrészt jelzi, ha túl erősen mosunk fogat, azaz túlságosan hozzányomjuk a készüléket a fogunkhoz, az ínyünkhöz. A fogkefén van egy világító gyűrű, ez mutatja, ha túl erősen, túl gyengén, vagy épp optimálisan mosunk fogat.

Beszól az app, ha nem jól mosol fogat

A gyűrű színe egyébként az okostelefonos applikációval is állítható – merthogy természetesen ez is kapcsolódik a készülékhez. Ha Bluetooth-szal összekötjük a készüléket és a telefonunkat, a rendszer segít a helyes fogmosásban, konkrétan megmutatja, hogy mik az elhanyagolt területek (tehát hol kell jobban odafigyelnünk), különféle kihívásokat lehet vele szervezni (pl. 20 napos fogfehérítős program), és ha valaki nem tudná kiszámolni, jelzi azt is, ha megérett az idő a fogkefe fejének cseréjére. A fogfelszínt követő rendszer 16 zónában képes felismerni és ellenőrizni a tisztítást: a nyelv és arc felőli, valamint a szájpadlás és az ajak felőli, valamint a rágófelszíni területeken.

Nekünk több hét alatt sem sikerült 85%-osnál alaposabb fogmosást elvégezni: elég furcsa érzés, amikor a fogkeféje közli az emberrel, hogy „Tudsz te ennél jobbat is.”

A Series 9 azért is különleges, mert speciális programokat tudunk beállítani: van például fehérítő fogmosási mód, vagy „klasszikus” napi fogmosás, de nyelvtisztító programot is találhatunk. Az már szinte alap, hogy a készülék két perces fogmosásra van „időzítve”, a kijelzőn szomorú szmájli jelenik meg, ha nem sikerült elérnünk ezt az időszintet.

A fogkefe akkumulátora egy (3 órás) feltöltéssel 10-12 napot bír ki, napi háromszori fogmosással számolva. A csomagolásban volt még egy utazótok: ez önmagában is tölthető (sajnos nem tudunk hozzá például egy C-type mobiltöltőt használni, vinnünk kell a tok külön töltőjét), és a készülék mellett csak egy fogkefe fejnek van benne hely.

Izgalmas termék tehát a Series 9: sok szempontból érthető a magas ár, amit szerintünk elsősorban a speciális működés, a mágneses mikrorezgések indokolnak. Nyilván egy luxusfogkeféről van szó: aki ennyi pénzt áldoz rá, valószínűleg utánajár a legapróbb részleteknek is – szerintünk a készülék elsősorban az elképesztően alapos tisztítás miatt érheti meg az árát.



A tesztkészüléket az Oral-B magyarországi forgalmazójától kaptuk.