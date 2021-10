Megdőlt a vörösbor-tévhit: még kis mértékben sem egészséges fogyasztani?

Több tanulmány született arról, hogy az alkoholnak, és főleg a vörösbornak milyen hatása lehet az egészségünkre, azonban arról, hogy tudatunkra hogyan hat, már kevesebb adat áll rendelkezésünkre.

A korlátlan italfogyasztás függőséget, depressziót sőt komoly betegségeket okozhat. Egészségünket több módon óvhatjuk, azonban ha szeretünk jó minőségű vörösbort mértékkel fogyasztani, úgy ennek jótékony hatásaival is jó tisztában lennünk. A kutatások zöme arra fókuszál, hogy milyen hatással van a testünkre az ital, most egy új kutatás azonban arra fókuszál, hogy a tudatunkra hogyan hat a csoportos borfogyasztás.

Míg a mértéktelen alkoholfogyasztás máj elégtelenséghez vezethet, valamint elhízáshoz, depresszióhoz, sőt függőséghez, a Healthline összeszedte azokat a dolgokat is, amelyekre egy minőséges pohár bor jó hatást gyakorolhat.

Férfiaknál napi 1-2 pohár, nőknél 1-1.5 pohár számít mérsékelt alkohol fogyasztásnak, azzal, hogy érdemes hetente 1-2 napot alkoholmentesen tölteni májunk egészsége érdekében.

Míg azt talán ki lehet mondani, hogy az alkalmankénti alkoholfogyasztás egyes embereknél akár védő hatású is lehet a szívbetegségek tekintetében, nincs orvos a világon, aki bárkinek javasolná, hogy kezdjen el inni az egészsége érdekében, így mindig törekedjünk a mérsékelt fogyasztásra.

Francia paradox

A vörösbor állhat a francia paradox megfejtésében is. Franciaországban ugyanis kisebb a szív-és érrendszeri megbetegedések előfordulása annak ellenére, hogy zsírosan étkeznek. Azonban a kutatások azt mutatják, hogy a vörösbor védi a szívet és az érrendszert, sőt a fogyasztóknál 30 százalékkal kisebb az esélye annak, hogy kialakuljon a gyilkos kór. A bor tele van antioxidánsokkal, és gyulladáscsökkentő anyagokkal, csak úgy, mint a zöldtea, a cékla vagy éppen a kakaó, így akár csökkentheti a szívproblémák kialakulásának kockázatát, továbbá növelheti a HDL koleszterol szintet.

Egy kisebb kutatás kimutatta, hogy azok a felnőttek akik 1-2 pohár bort ittak 4 héten át, nekik növekedett 11 – 16 százalékkal a HDL koleszterol szintjünk azokhoz képest, akik nem ittak vörösbort.

A HDL koleszterol szint növekedése pedig jótékony hatással van érrendszerünkre, és szívünkre. De a vörösbor jótékony hatásai még nem állnak meg itt, hiszen az antioxidások segítik agyunkat is karban tartani, és az életéveinket is meghosszabíthatja. A vörösbor resveratol tartalma pedig a cukorbetegeknek is segíthet, és csökkenthetik az ízületi fájdalmakat is.

A Newscientist azonban most egy teljesen új szempontú kutatást közölt, amely a bornak, és borfogyasztásnak a tudatunkra gyakorolt hatását vizsgálta. A lisszaboni Alkalmazott Pszichológiai Intézet kutatója, Rui Miguel Costa és kollégái egy népszerű borozóban vizsgálták a kérdést, hogy milyen hatással van a tudatunkra a borfogyasztás, valamint az, ha borozóban fogasztjuk az italt.

A kutatásban 102 résztvevőt vizsgáltak, akik borozóban fogyasztottak két pohár vörösbort, egyedül, kettes valamint maximum hat fős csoportokban. A borozás után kérdőívet töltöttek a résztvevők, ezt hasonlították össze a kutatók. Az eredmények alapján nem találtak nagy különbséget a férfiak, és nők között, valamint azok között sem, akik maguk, vagy társaságban ittak.

A beérkezett válaszok alapján a vörösbor növelte az izgalmat és a kreativitást, csökkentette az idő tudatosságát, lelasította annak szubjektív múlását, fokozta a jelen pillanatra való koncentrációt.

Továbbá csökkentette a testtudatot, lassította a gondolati sebességet, élénkebbé tette a képzeletet, és azt, ahogyan a környezetet érzékelték a résztvevők.

Függetlenül attól, hogy csoportosan ittak, vagy egyedül mindenki átfogóan tapasztalta a béke, és szeretet érzését. Az idősebb korosztálynál az örömérzet jobban növekedett, míg a fiatalabb korosztályt jobban érdekelte a borozó környezete, helyzete, berendezése. Amit viszont a kutatásban résztvevő összes alany tapasztalt, az az összetartozás élménye, amelyet a közös italfogyasztás, valamint a helyszín váltott ki belőlük.

Csakis mértékkel

Azonban fontos megjegyezni, hogy a sok jótékony hatás mellett a mértéktelen alkoholfogyasztás következményei az egész életünkre hatással lehetnek. Korábban közöltük az unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatalának a 2019-es adatokon alapuló felmérését, amely kimutatta hogy

az Európai Unióban az összlakosság 8,4 százaléka, minden tizenkettedik felnőtt naponta fogyaszt alkoholt.



A felmérés alapján a napi szinten alkoholt fogyasztók aránya Portugáliában a legmagasabb, ahol a lakosság egyötöde - 20,7 százaléka - iszik napi szinten, ezt követi Spanyolország és Olaszország. Magyarországon a 15 év fölötti lakosság 6,3 százaléka, azaz valamivel több mint fél millió ember iszik napi szinten. Ez az arány Lettországban és Litvániában a legalacsonyabb, csupán 1 százalék.

A felmérésből kiderült ugyanakkor az is, hogy e két balti államban a legmagasabb a heti és havi szinten italozók száma, 31,1 és 31,3 százalék. A havi egy alkalmas túlzott ivászat Dániában, Romániában és Luxemburgban a legmagasabb. Magyarország a 27 uniós tagállam közül a 21-ik helyen áll, a magyarok 13 százaléka issza le magát havonta egyszer.