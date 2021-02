Hatalmas összegeket gombolhatnak le arról, aki nem takarítja el a havat a járdájáról

Egy darabig még maradnak a mínuszok, ami azt is jelenti, hogy az ónos eső és a hó jegessé, csúszóssá teheti a járdákat. Ráadásul a viharos szél miatt még könnyebb elcsúszni, ha nincs letakarítva a járda. Többnyire egy ilyen baleset maximum pár kék-zöld fottal jár, viszont ha valaki éppen a mi járdánkon csúszik meg, és szenved combnyaktörést, akkor nagy kártérítési összegek is kiszabhatnak a hanyagságért. Ugyanis a járdák tisztántartása az ingatlantulajdonosok feladata.

A járdákat a portákon a tulajdonosok kötelesek tisztántartani, igaz ez akár a tavaszi latyasok, saras időkben, de télen is, amikor hó és eső fagyhat rájuk. Hogyha valaki megcsúszik, és valami komolyabb baja esik éppen a házunk előtt, felmerül a kérdés, kit terhel a felelősség a baleset miatt. A válasz egyértelmű, írja az Index: Asztalos Gábor ügyvéd szerint a tulajdonos, akinek az ingatlanja előtti járdaszakaszon történt a baleset, vagy adott esetben a használója - ha bérlőről van szó -, esetleg a kezelője.

Ha valaki azon a szakaszon balesetet szenved, kárigényt terjeszthet elő az ingatlan tulajdonosánál vagy rendelkezési jogosultjánál. Például ha valaki eltöri a lábát, és ezért otthon kell maradnia táppénzen, tehát tételes vesztesége van, amelyet forintosítani tud, akkor vagyoni kárigényt terjeszthet elő kárainak megtérítése érdekében a szakértő szerint.

Sőt, sérelemdíj is járhat a károsultnak.

Amennyiben a személyiségi jogának megsértése miatt az őt ért nem vagyoni károkat is kompenzálnia kell a gondatlan ingatlantulajdonosnak: tegyük fel, ha valaki olyan sérülést szenved, amelynek következtében nem tudja rendesen használni valamelyik testrészét - pláne, ha az a mindennapi munkához kellene, például egy sebész esetében a kéztörés -, akkor meglehetősen magas kártalanítási összegre számíthat az, akinek a járdáján a baleset történt.

Mivel minden eset más, így a büntetés is bármekkora lehet: kezdve a néhány 100 ezer forintos tételtől a többmilliós büntetésig. "Ezért is érdemes odafigyelni a járda tisztán tartására, síkosságmentesítésére, amelyről folyamatosan gondoskodni kell, a mulasztó fél ugyanis nagy kárral nézhet szembe. Persze emellett az is fontos, hogy ne csak az anyagi károk miatt, hanem mások épsége miatt is gondozzuk megfelelően az ingatlanhoz tartozó közterületet" - mondta Asztalos Gábor, aki azt is elárulta, hogy az úttest szélére lehet tolni a havat, de szabadon kell hagyni a csatornalefolyókat, valamint a járdán annyi szabad helyet kell hagyni, hogy a gyalogosoknak legyen elegendő területük a közlekedésre.

Címlapkép: Getty Images