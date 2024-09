Gigantikus kifizetésekre számíthatnak a magyar családok: most kiderül, ki matekolt jól

Hamarosan kiderül, hogy jól teljesítenek-e a lakásbiztosítások, különösen azok, amelyeket a márciusi nagy kampányban esetleg egy olcsóbb reményében kötöttek az emberek. Vajon jól választott-e az, aki újat kötött és hibát követtek-e el azok, akik megmaradtak régi szerződésüknél? Az óriási, monszunszerű eső hatására az elmúlt napokban folyt a víz az ingatlanokban még az elektromos vezetékekből is. A biztosítóknak rekord kártérítésre kell készülniük, az összeg már most meghaladhatja a tízmilliárd forintot – véli a CLB biztosítási alkusz cég.

Az árvíz és az extrém időjárás miatt kimagaslóan nagy kártérítésre készülhetnek a biztosítók. A napokban a gyakorlatban ki fog derülni, hogy a kormány márciusi nagy lakásbiztosítási kampányának az óriási figyelem és az akkori, a várakozásoktól kissé elmaradt kötésszámok mellett milyen eredménye lett. Vagyis, jól döntöttek-e azok, akik maradtak a régi biztosítójuknál vagy mégis azok jártak jobban, akik váltottak – véli Németh Péter.

A CLB online értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint ezek a napok, hetek a lakásbiztosítások vizsgaidőszaka. Annyi vihar, orkán erejű szél és monszunszerű eső söpör végig az országon, hogy - úgy tudni – , már most is legalább tízmilliárd forintra tehető a bejelentett kár összege. És még egyáltalán nincs vége a természeti katasztrófa-sorozatnak, hiszen az árvíz a napokban érkezik hazánkba.

Az ingatlanokba alul, felül, sőt a legváratlanabb helyekről – akár a kéményen, az elektromos vezetékeken keresztül is – nagy erővel betörő víz és a helyenként 100 kilométeres erősségű szél elképzelhetetlenül nagy pusztításra képes hazánkban is. Ez már nem egy távoli jövő vagy egy vad fikció, ez már a magyar valóság is: a klímaváltozás miatt az elmúlt években egyre határozottabban szélsőségesre váltott az időjárás – szögezte le Németh az eddig átéltek, a kárbejelentések, valamint az előrejelzések alapján is.

A biztosítási alkuszcég szakértője felhívja a figyelmet: a felsorolt viharveszélyek pusztító hatásának csökkentésére fel kell készülni, ezt a biztosítók is elvárják. Az ingatlanok és ingóságok megrongálódása elleni fizikai védekezés mellett az anyagi veszteség ellentételezésére is gondolni kell. Utóbbira a lakásbiztosítás az egyetlen lehetőség, erre hívta fel a figyelmet a kormány a márciusi nagy kampányával is, amellyel legalább azt elérte, hogy tömegek foglalkoztak a biztosításaikkal.

Azt, hogy végül jó szerződést kötöttek-e, éppen ebben az időszakban fog kiderülni. A napokban is szinte szünet nélkül érkeznek a kárbejelentések a biztosítókhoz, ám egyelőre nem tudni, hogy mindenki elégedett lesz-e a kártérítéssel. Ez ugyanis a szerződések minőségétől, tartalmától függ. Vagyis attól, hogy ki, mennyire pontosan állította be az ingatlan, a benne lévő ingóságok, vagy egyéb vagyontárgyak, kerti eszközök, stb. értékét - magyarázza. A biztosítási alkuszcég szakértője szerint a magyaroknak is be kell látni, hogy az eddigieknél lényegesen tudatosabban kell védeni az értékeiket.

A biztosítási alkuszcég szakértője felhívja a figyelmet: azok, akik most döbbennek rá, hogy nem elég korszerű vagy éppen nem aktuális a meglévő lakásbiztosításuk, azok már csak a szerződésük évfordulójakor, vagy jövő márciusban tudnak váltani. Futamidő közben viszont bárki kérheti a meglévő biztosítása átdolgozását, javítását, amivel ugyan a díjat nem lehet csökkenteni, de baj esetén legalább megfelelő anyagi védelmet tud nyújtani.