Újabb fegyveres balhéra készülhetett Kaiser Ede: megint leültethetik a móri ügy miatt hírhedt bűnözőt

Újabb balhéra készülhetett Kaiser Ede. A móri mészárlás miatt tévesen elítélt, majd felmentett, de több más erőszakos bűncselekményért 18 évre fegyházba küldött férfinél fegyvert találtak a rendőrök, amikor elfogták.

Újabb balhéra készülhetett a nyolc ember halálával járó móri mészárlás miatt tévesen elítélt, majd felmentett, de több más erőszakos bűncselekményért 18 évre fegyházba küldött Kaiser Ede. A Blikk szerint a 2020-ban szabadult, nagypályás bűnöző olyan betörést tervezhetett, ami akár rablásba is átfordulhat, ehhez fegyvert is beszerzett. A férfit még május közepén fogták el a TEK állig felfegyverzett kommandósai, ekkor találták meg nála az negedély nélkül tartott pisztolyt is - ismerőse is gyanúsított, aki a fegyert adta neki.

Dezső Antal, Kaiser Ede ügyvédje arról beszélt, a tanúk vallomásai alapján ugyan tisztázott az a körülmény, hogyan került hozzá ez a fegyver, de a miértje még nem, azaz a hatóságok egyelőre nem gyanúsították meg komolyabb bűncselekmény tervezésével. Korábban Kaiser Svájcban egy bár nyitását tervezte, és arról beszélt, hogy szeretne tisztességes életet élni a szabadulása után.