Hiába a szűkös anyagiak: egyre többet utaznak a magyarok, erre is nagyon figyelnek

Évről-évre tudatosabban utazunk. Az Allianz Hungária adatai alapján az utasbiztosítások terén egyértelműen tudatosabbak lettek az ügyfelek, az utasbiztosítás megkötésénél már nem feltétlenül a díj a döntő tényező, a kereslet fókuszába a legmagasabb védelmet nyújtó biztosítási csomagok kerültek.

2024-re az utazást tervező ügyfelek jóval tudatosabbak lettek az előző évekhez képest – ez derül ki az adatokból. Az ügyfelek figyelik a kínált szolgáltatásokat, a limitösszegeket, de természetesen a biztosítási díj is változatlanul fontos tényező maradt az utasbiztosítások megkötésénél.

„2022 óta folyamatosan emelkedik az utazási kedv Magyarországon, amellyel párhuzamosan az utasbiztosítást kötők száma is, és az igazi utazási szezon csak most indult” – fogalmaz Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője. „Azt tapasztaljuk, megnőtt a tudatosság, a gondos tervezés az ügyfeleinknél, mielőtt megkötik az utasbiztosítást, és a széles körű védelemért keresik a minél több, váratlan eseményre fedezetet nyújtó csomagokat, hogy megfelelően bebiztosítsák magukat, ami a lelke minden biztosításnak, így az utasbiztosításoknak is. Erőteljes lett a tudatosság, a körültekintés, ha külföldi utazásról van szó” – teszi hozzá az igazgató.

A külföldi nyaralás programja és a választott utazási mód jelentős szerepet játszik annak meghatározásában, hogy milyen fedezetekre lehet szükségünk. A példa kedvéért tegyük fel, hogy olyan repülős utazást foglalunk, amely átszállással jár, tartalmaz több városnéző túrát, és egy-egy izgalmas sporttevékenységet is. Egy ilyen utazás esetén a következő legfontosabb szempontok figyelembe vétele mellett válasszuk ki a megfelelő utasbiztosítást. Az alábbiakban a legfontosabb tanácsokat foglalták össze a szakértők.

1. Automatikus szolgáltatás légi járat késése vagy törlése esetén. Amennyiben menetrend szerinti légi járattal utazunk, az Allianznál elérhető okosszerződések automatikusan értesülnek a járat késéséről, törléséről, vagy útvonalának módosításáról, ha a gép az eredetitől eltérő reptéren száll le. Ebben az esetben kárbejelentés nélkül, akár 24 órán belül automatikusan megkaphatjuk a választott biztosítási csomagnak megfelelő összeget. Ehhez legalább két nappal az utazás előtt kell utasbiztosítást kötnünk, és szerződéskötéskor meg kell adnunk a járatok számát és indulási időpontját, a bankszámlaszámot és a bank nevét, ahová szolgáltatási összeg utalását kérjük. Akkor sem kell aggódnunk, ha nem adjuk meg előre az automatikus szolgáltatáshoz szükséges adatokat, hiszen ebben az esetben kárbejelentés után kapjuk meg az összeget.

2. A sürgősségi orvosi ellátáshoz kapcsolódó költségek fedezete az egyik legfontosabb! Váratlan betegség vagy baleset esetén az utasbiztosítás által nyújtott térítés összege meghatározó. Ha pedig a terhesség bizonyos heteiben lenne szükség sürgősségi ellátásra, arra is találunk már biztosítékot. Érdemes többek között arra is gondolni, hogyan oldanánk meg, ha egy esetleges kórházi ellátás miatt kell meghosszabbítani az utazásunkat, mely esetben többletköltségek merülhetnek fel mind a szállodai elhelyezés, mind a hazautazás tekintetében, vagy esetleg a négylábú kedvencünk betegszik vagy sérül meg az utazás alatt. Ezekre az esetekre is megoldás a megfelelően kiválasztott utasbiztosítás.

3. Útipoggyász: ellopják, megsérül, vagy éppen késik a reptéren. A poggyászkárra vonatkozó fedezetek kártérítést nyújthatnak számos esetben a választott biztosítási csomagtól függően, például, ha a lezárt helyiséget feltörik és ellopják, illetve személyi sérüléses balesetben megsérül. Sőt, ha késik vagy eltűnik a repülőre feladott poggyászunk, arra is nyújthat szolgáltatást az utasbiztosítás.

4. Mégsem tudunk részt venni a befizetett fakultatív programon? Amennyiben az utasbiztosítás tartama alatt sürgősségi ellátásban részesülünk külföldön, és emiatt nem tudunk elmenni az előre befizetett fakultatív programra.

5. Nézzünk utána, van-e fedezet a kockázatosabb sporttevékenységekre. Az utasbiztosítások számos kizárást tartalmaznak a kockázatos tevékenységek esetében. Így fontos a megfelelő utasbiztosítás kiválasztása, mely kiterjed a sporttevékenységekre is. Ha például az utazás során valamilyen extrém sportot szeretnénk kipróbálni, olyan utasbiztosítást szükséges választani, ami erre is fedezetet nyújt. Azonban, ha szabadidősportot szeretnénk végezni, akkor már az általános utazásra kialakított utasbiztosítás is fedezi az esetleges sérüléseinket.

5+1. Ne feltételezzük, hogy az utasbiztosítás megkötése jelentős költséggel jár! Az utasbiztosítás díja csupán néhány száz forint pluszköltséget jelent naponta a külföldi utazás árán felül, mely alapján abszolút megfizethető. Ha több tíz- vagy netán százezer forintot fizettünk egy nyaralásra, és figyelembe vesszük az esetlegesen felmerülő költségek lehetséges mértékét (ami akár több tízmillió forint), az utasbiztosítás bölcs módja magunk és utastársaink védelmének külföldön, nem érdemes rajta spórolni.