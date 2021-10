Hol itt a digitális fejlődés? Nem szabadulnak a magyarok egykönnyen a személyes ügyintézéstől

A vagyonbiztosítási károk több mint 80%-a, a gépjárműkárok több, mint 50%-a az online kárbejelentő felületen keresztül érkezik be az egyik hazai biztosítóhoz. A szakértők azonban arra figyelmeztettek, hogy az elektronikus megoldások térnyerése mellett bizonyos komplex esetekben továbbra is fontos a személyes jelenlét a pénzügyekben.

Világszerte egyre nagyobb az igény arra, hogy az okostelefonon keresztül minél több, banki- és nem banki szolgáltatás legyen elérhető. A gyors és hatékony megoldások, hogy az elejétől a végéig lehessen automatizálni egy-egy folyamatot pedig a jövőben egyre inkább a mesterséges- és emberi intelligencia szoros kapcsolatának eredménye lesz. A K&H is egyre több megoldást biztosít az okostelefonokon keresztül, biztosítási területen is.

A mobilbankban már a legnépszerűbb biztosítások is elérhetőek. “Utas-, lakás- és kötelező felelősségbiztosítás is elérhető a mobilbankon keresztül, de egyre többen használják ki a hitelfedezeti biztosítás lehetőségét is a mobiljukon” - mondta el Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese és nem életbiztosításokért felelős vezetője.

Az utóbbi évek innovációinak köszönhetően ma már ott tartunk, hogy 480 ezren használják rutinszerűen a mobilbankot. Mindemellett az okostelefonos fizetés is rendkívül népszerű

- mondta Németh Balázs, innovációkért felelő vezető, aki hozzátette: "Úgy gondoljuk, hogy ezeket a fejlesztéseket mind úgy érdemes végeznünk, hogy tudjuk, a mesterséges- és emberi intelligencia szoros együttműködésében van a jövő, a folyamatainkkal arra készülünk, hogy ez által minden eddiginél gyorsabb és egyszerűbb megoldásokat nyújthassunk.” A szakértők azt is elmondták, hogy a digitális transzformáció mellett továbbra is fontos szerepet kap a személyes ügyintézés, többek között az edukáció, a pénzügyi tudatosság, valamint a tájékoztatás területén is, illetve ahol komplex, személyre szabott döntéseket kell hozni az ügyfeleknek.