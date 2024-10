Erre kel figyelni, ha nem akarjuk, hogy átverjenek: itt az ideje lecserélni a régi abroncsokat

2023. október elsejétől kötelező külön gyűjteni a hulladékká vált gumiabroncsokat, amiket a hulladékgazdálkodásért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és alvállalkozói, valamint a gumiabroncs forgalmazók térítésmentesen átvesznek. Ennek hátterében az áll, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó egyes termékkategóriákra - így a gumiabroncsra is - speciális szabályok vonatkoznak. Az intézkedéssel hatékonyabbá válik a hulladékgazdálkodás és emelkednek a hulladékgyűjtési és hasznosítási arányok, ami hozzájárul a hulladékokból előállított másodnyersanyagok kínálatának növekedéséhez és az illegális hulladéklerakás csökkenéséhez. Vagyis a felhasználói oldalról nézve egy gonddal kevesebb, de hogyan válasszunk újat? Két dolog is segít; az egyik a DOT-szám, a másik a gumiabroncson található címke.

Az abroncsok idén sem lettek olcsóbbak, ám a kereskedők raktárkészletén akadhatnak olyan darabok, amelyeket még korábban „bespájzoltak”, de valamilyen oknál fogva még nem értékesítettek, és esetleg kedvezőbb az áruk. Még a COVID alatt gyártott abroncsok is – ha megfelelően tárolták az abroncsot – minden további nélkül felszerelhetők, és használhatók, sőt főszabály szerint újnak számítanak.

A DOT szám utolsó 4 karaktere árulja el a gyártás időpontját. Ebből az utolsó 4 számjegyből az első kettő a gyártási év adott hetét, a második kettő a gyártási évet jelöli. Sokan az „idei” abroncsot keresik, pedig a gumiabroncs nem gyorsan romló áru, hasznos tulajdonságait éveken keresztül, változatlan formában és minőségben képes megőrizni!

A gumiipari szakemberek egyetértenek abban, hogy a megfelelően karbantartott, sérülésmentes és megfelelő mélységű lamellákkal rendelkező abroncs akár tovább is használható, mint tíz év.

Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy az előírt körülmények között tárolt, és még fel nem szerelt gumiabroncsok 5 éven keresztül teljes mértékben megőrzik azokat a tulajdonságaikat, amelyek a gyártás időpontjában is fennálltak. Vagyis, egy nem használt 5 éves gumiabroncs felszerelése és értékesítése semminemű műszaki veszéllyel nem jár. Lényeges azonban megkülönböztetni az új és a frissen gyártott kategóriát. Utóbbival azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt el. A maximum három éve gyártott abroncs a „frissen gyártott”, míg a 3-5 éve gyártottnál használható az „új” megnevezés.

A gumiabroncs címke

A címkék segítenek a fogyasztóknak megalapozott döntéseket hozni gumiabroncsok vásárlása során, mivel az egyszerűen áttekinthető három fő paraméter és a két kiegészítő információ alapján könnyen eldönthetik, hogy mi a fontos számukra. Ugyanakkor, a rendelet megalkotói szerint a címkék újításokra, fejlesztésekre is késztetik a gyártókat, hogy gumiabroncsaik hatékonyabbak, biztonságosabbak és csendesebbek legyenek.

A címke bal oldalán az energiahatékonysági osztályokat találjuk. A skála az A-tól (leghatékonyabb) az E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A csúcskategóriás, zöld címkét kiérdemelt gumiabroncsok gördülési ellenállása kisebb, ezért az ezeket az abroncsokat használó járművek kevesebb energiát igényelnek, ami alacsonyabb fogyasztást jelent. A címke jobb oldala az abroncsok vizes tapadásáról nyújt információt. A skála szintén az A-tól (rövidebb fékút nedves aszfalton) egészen E-ig (leghosszabb) terjed; minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút.

A címke alján az abroncsok által kibocsátott külső zaj besorolása olvasható le: ez vagy A lehet (kevés zaj a járművön kívül) vagy B, ami a nagyobb zajszintet jelzi, a C osztály az új besorolás szerint már nem megengedett. Ez a decibelben is jelzett zajszint nem azonos azzal az értékkel, amelyet az autó belsejében érzékelhetünk. (Annál is inkább, mert ez utóbbi számos egyéb, az abroncstól független tényezőtől függ, lásd szigetelés, stb.)

A gyártóknak/forgalmazóknak lehetőségük van arra is, hogy a zajszint ikon mellett egy kiegészítő ikont helyezzenek el, utalva a jeges és / vagy nehéz hóviszonyok melletti tapadásra. Erre a „3 hegycsúcs és hópihe” vagy más néven az „alpesi” szimbólum szolgál, amely ismerős lehet a téli abroncsok oldalfaláról is. A jeges felületeken használt skandináv, szöges téli gumiabroncsok (hazánkban ezek nem forgalmazhatók) új szimbólumot kaptak, egy jégcseppet.

A jelenleg alkalmazott „új” címkék a 2021. május 1-jét követően gyártott és piacra dobott abroncsokon – tehát a 1821-es DOT számú abroncsokkal kezdődően – találhatók, a régebben gyártott és forgalomba hozott abroncsokon nem kell lecserélni a régi címkét, ezek kifutó rendszerben el fognak tűnni, de ahogy a cikk első felében írtuk, ezek az abroncsok teljes értékűek.