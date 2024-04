Ennek sokan fognak örülni: megújult modellel jelentkezett a népszerű japán gyártó

Megújult a Nissan Qashqai – az új verzió esztétikai frissítést és technológiai fejlesztéseket kapott – olvasható a Nissan közleményében.

Megújult, az ősi japán páncélok pikkelyeinek mintái által ihletett külsővel érkezik a Qashqai új verziója. Az autó formáján kívül az elérhető színek választáka is megváltozott – az korábbiak mellett már gyöngyház fehéret, gyöngyház feketét és óceán kéket is választhatnak a vásárlók. További újdonságot jelent az úgynevezett N-Design felszereltségi szint bevezetése is.

Az új külső eredményeként a gyártó kisebb szélzajt ígér, amit a vastagabb üvegek még tovább csökkentenek, így az új modell belseje nagyobb sebesség mellett is csendesebbé vált. A belső fejlesztésekkel kapcsolatban az infotainment fejlődését érdemes kiemelni – az erősebb hardver következtében javult a grafikai minőség és gördülékenyebben működik a rendszer.

A Nissan Connect applikációban akár élőben is követhető az autó helyzete, ami véd a lopások ellen. Az alkalmazásnak köszönhetően utóbbi esetben a hatóságok értesítése is lehetséges, de előfizetés ellenében még arra is van mód, hogy az autót távolról mozgásképtelenné tegyük.

Ugyanakkor a hajtásláncok terén nincs változás – a lágy hibrid benzinesek mellett a 187 lóerős E-Power hibrid alkotja a kínálatot.

Az árakról még nincs információ, azokat idén nyáron jeleni be a gyártó.

Címlapkép: Nissan