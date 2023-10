Súlyos autóbalesetet okozott a TV2 sztárja: ittas volt, le is lépett volna a helyszínről

Karambolozott Tóth Attila, az ismert magyar sorozatsztár és Szalai Ádám, egykori magyar labdarúgó-válogatott a hétvégén, az esetben senki sem sérült meg.

Összetörték a magyar labdarúgó-válogatott nemrég visszavonult csapatkapitánya, Szalai Ádám több tízmilliót érő luxusautóját szombat este Óbudán, ám ennél akár nagyobb baj is lehetett volna. A Blikk információi szerint az elkövető a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsorában is feltűnt üzletember, Tóth Attila volt, aki minden bizonnyal erősen illuminált állapotban ülhetett a volán mögött.

Az üzletember már a magyar bulvársajtó látókörébe került, amikor több károsult is jelentkezett, hogy elmondják, az üzletember nem is olyan gazdag, mint állítja, sőt, tízmilliókkal tartozik, ráadásul végrehajtás van ellene érvényben, továbbá nyomozás is folyik az ügyei kapcsán.

A Blikknek az eset egyik szemtanúja elmondta, Tóth a baleset helyszínétől nem messze lakik, valószínűleg hazafelé ment, amikor nekiütközött az autónak, amelyben jelentős kár keletkezett. A lap azt is megtudta, hogy az üzletember az eset után megpróbált gyorsan elhajtani, de többen hallották a csattanást és marasztalták őt. Később a helyszínre érkeztek mentők, tűzoltók és rendőrök is, utóbbiak meg is fújatták vele a szondát, amely kimutatta, hogy fogyasztott alkoholt, így el is szállították. Eközben ért a helyszínre Attila párja, aki a könnyeivel küszködve próbálta kezelni a helyzetet.

A lapnak a volt labdarúgó is nyilatkozott, aki elmondta, rossz belegondolni, hogy húsz másodpercen múlhatott az életük.

Vilmos testvéremet látogattuk meg a családommal, érkezés után a hátsó ülésről kivettem a kislányomat és elindultunk a ház felé, pár pillanattal később valaki nagy sebességgel belecsapódott az autónkba. Akkora volt az ütközés ereje, hogy a kocsim megrepesztett egy betonkerítést. A nagy ijedtség után visszaléptünk és láttuk, hogy a sofőr beszorult az autójába. Ittas volt, mi segítettük ki őt, és megvártuk a rendőrséget is

– mondta Szalai Ádám.