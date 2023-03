Új módszerrel húznak a simlis autónepperek: így működhet az aljas kocsiuzsorázás Magyarországon

Egyre több autókereskedő kínál részletre használt autókat: azonban nem hagyományos banki ügyletről van szó, hanem valamiféle szürkezónás bérleti konstrukcióról van szó. Mint a szakértőktől megtudtuk, bár megeshet, hogy bizonyos kereskedőcégek szabályosan adják bérbe az általuk birtokolt kocsikat, de az már gyanús, hogy ezek a hirdetők bárkinek nyújtanak kölcsönt - jövedelemigazolás nélkül, KHR-listásoknak is. Az egyik megszólalónk az uzsorához hasonlította a gyakorlatot, és arra hívta fel a figyelmet: észnél kell lenni, ha valaki részletre vásárolna.

Az utóbbi időben egyre több érdekes autóhirdetés kezdett el terjedni a hazai közösségi médiában. A szöveg, illetve a meghirdetett gépjárművek eléggé változatosak, az egyszerű szemlélő egy szokványos kocsihirdetésnek nézné őket. Viszont egyvalami szemet szúr: ezekben a mostanában megjelent hirdetésekben a kereskedő részletre is odaadja a kocsit a vevőnek.

Oké, eddig semmi különös, rengeteg autókereskedőnek van banki partnere, így tud akár hitelt is intézni a kiválasztott használtautóra. Ám a fent említett hirdetésekben közös, hogy szerepel bennük, hogy "ez nem hitel!!!", illetve hogy akár a BAR-listásoknak is odaadják részletre az autót, hiszen pénzintézetet nem vonnak be az ügyletbe - így például jövedelemigazolás sem kell. Felhívtuk az egyik ilyen hirdetés feladóját, aki meg is erősítette, ilyen feltételekkel is el lehet vinni a meghirdetett kocsit.

Mint megtudtuk, a dolog úgy néz ki, hogy a vevő első körben kifizeti a vételár egy bizonyos hányadát, majd pedig 12 havi bontásban a maradékot. Az első, nagyobb részlet kifizetésekor a vevőt üzembentartóként jegyzik be a forgalmiba - ez egyébként még a benzinárstop idején volt fontos, amikor már csak magánszemélyek tankolhattak 480-ért.

Innentől pedig a képlet egyszerű: a vevő minden hónapban törleszt, a teljes összeg kifizetése után pedig a nevére kerül teljesen az autó, ha pedig nem tud fizetni, akkor a kereskedő visszaveszi a kocsit - és persze az addig befizetett pénzt is megtartja. Mindez valamiféle bérleti szerződés útján jöhet létre, de az általunk felhívott hirdető ezt csak személyesen volt hajlandó bővebben megbeszélni - odáig természetesen nem jutottunk el.

Szabályos ez így?

Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire szabályos, és elterjedt ez a fajta autóértékesítés Magyarországon, ám mielőtt továbbmegyünk, egy nagyon fontos dolgot érdemes hangsúlyosan leszögezni.

A Pénzcentrum szerkesztősége mindenkit óva int attól, hogy ilyen formában vásároljon autót, házat, vagy bármit! Az adósságfék-szabályok nem ellenünk, hanem értünk vannak: nem azért engedélyeznek csak bizonyos összegű törlesztőrészletet, mert ki akarnak velünk tolni, hanem mert a jövedelmünk annyit enged meg biztonsággal. A KHR-listára sem azért kerül fel az ember, mert csúnyán nézett valakire. Ne kockáztassuk a család megélhetését, ha mindenképpen hitelhez kell nyúlni, azt tegyük szabályosan, felelősséggel!

Na, de vissza a hirdetésekre: egy név vélkül nyilatkozó autókereskedőtől megtudtuk, hogy ő is felfigyelt arra, hogy egyre több az ilyen eladó autó.

A konkrét eseteket érdemes külön vizsálni, mert lehet, hogy valakinek van bejegyzett bérbeadási tevékenysége is. Mindenesetre nem hinném, hogy minden egyes ilyen hirdetés mögött szabályos ügylet lenne

- magyarázta a kereskedő, aki szerint már annak gyanúsnak kell lennie, hogy nem kérnek semmilyen jövedelemigazolást, és a KHR-listásoknak is tudnak részletfizetést biztosítani. Mint hozzátette, az ilyen "kölcsönökkel" általában mindenki jól jár, csak az nem, aki igénybeveszi:

legtöbbször pont, mint az uzsoránál, a legkiszolgáltatottabb embereket igyekeznek becserkészni, vagy azokat a rétegeket, akiknek nincs elég pénze mondjuk egy német prémiummárkára, viszont nagyon szeretnének egyet birtokolni - az más kérdés, hogy azt fenn is kell tudni tartani...

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója pedig kérdésünkre arról beszélt, bár ők csak ellenőrzött kereskedésekkel, tiszta, szabályszerű, jogszabálynak megfelelő tevékenységű cégekkel foglalkoznak, de más felületeken ők is belefutnak egy-egy ilyen hirdetésbe.

Ezek jelentős része nem szabályos, hiszen nem felelnek meg a hitel- vagy lízingnyújtás törvényi szabályozásának – a THM megjelenítése például a legritkább esetben történik meg, innen pedig az egész ajánlat törvényessége megkérdőjeleződik. A piac egészét figyelve sem tapasztaljuk azt, hogy jelentősen nőne az ilyen hirdetések száma, és ma már a vevők is tudatosabbak annál, hogy nem szabályozott keretek között vásároljanak hitelre autót

- magyarázta a cégvezető, aki szerint hozzá kell tenni, hogy létezhet olyan szabályosan működő szereplő, aki részletre adja el saját forrásából az autókat, és akár bérbeadási tevékenységet is működtethet, ha ezen tevékenységét szabályosan finanszírozza és ilyenkor a saját kockázatát futja – például a bérbeadásnál.

A törvényes úthoz sem kell sok minden

Zárásként a Pénzcentrum autóhitel kalkulátorával megnéztük, mennyibe kerül manapság 1 millió forintot felvenni gépkocsivásárlás céljából - szabályos, biztonságos, banki körülmények között, és nem mellesleg fix, kiszámítható törlesztőrészletekkel.

Kalkulációnkban az alábbi paraméterekkel kértünk ajánlatot a hazai bankoktól: 3 éves futamidő (azért, ha veszünk egy használt autót, az bírja már addig...), nettó 250 ezer forintos jövedelem, ami manapság már nem egy egetverő összeg, és a már említett, 1 000 000 forintos hitelösszeg.

A legkedvezőbb paraméterekkel most a CIB Bank nyújtja az általunk kért összeget 3 évre: a havi törlesztőrészlet 34 465 forint, a THM pedig 15,61 százalékos. Az UniCredit Bank ajánlata sem sokkal marad el ettől, ott a havi részlet 17 százalék THM mellett 35 062 forint. Érdemes az MKB Bank ajánlatát is megnézni: ott 35 349 forint a havi részlet, és 17,47 százalál a THM.