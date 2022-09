Naponta akár 3 baleset is megelőzhető lenne, ha ezt mindenki betartaná

A társadalom közlekedésbiztonsági és általános biztonsági tudatosságát erősíteni hivatott Biztonság Hetét 2017 óta minden év szeptemberében rendezi meg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a Magyar Biztosítók Szövetségével együttműködésben. A sokszínű programsorozat célja, hogy országszerte átfogó módon, látványos bemutatókkal és előadásokkal hívja fel az emberek figyelmét a megnövekedett gépjárműforgalom okozta baleseti problémákra, és segítsen a mindennapok biztonságának erősítésében, a közlekedésben, az otthonokban és az élet minden más területén.

Idén áprilisban idehaza is elindították a Wrong Side of the Road névre keresztelt online programját az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Zwack Unicum Nyrt. és a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács támogatásával. A kampány, melynek különlegessége, hogy a néző egy olyan valós személlyel folytathat interaktív beszélgetést, aki a múltban ittas vezetéssel okozott közúti balesetet, ősszel is folytatódik azzal a céllal, hogy az utak ne csak az autómentes napon, hanem az év összes napján biztonságosabbá váljanak mindannyiunk számára.

Az ittas vezetés sajnos továbbra is az összes közúti baleset 8 százalékát okozta idén, ami azt jelenti, hogy az év minden napján legalább 3 szerencsétlenség történt annak következtében, hogy alkoholos befolyásoltság alatt ült valaki a volán mögé. Ezek a balesetek tudatosággal megelőzhetők lennének, a Biztonság Hetének pedig épp az a célja, hogy a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a vöröskereszt és számos egyéb, önzetlenül közreműködő szervezet szakdolgozói, valamint biztosítási szakemberek segítségével felhívjuk a figyelmet a lehetséges kockázatokra, és beszéljünk a balesetek megelőzésének fontosságáról és módjáról. Nagyon fontos lenne, hogy felelősséget vállaljunk magunkért és embertársainkért, és ittas, alkohol, vagy kábítószer fogyasztásából eredően befolyásolt állapotban ne ragadjunk kormányt, hanem válasszunk másik alternatívát. Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság az elmúlt években több olyan társadalmi együttműködésben is részt vett, amelyek segítették az ittas vezetés veszélyeire való figyelemfelhívás minél szélesebb körű kommunikációját, ugyanis az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az észérvekkel szemben sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak az érzelmekre ható kampányok. Ezek sorát gazdagítja a Wrong Side of the Road oktatási célú program is”

– mondta Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK-OBB főtitkára, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály vezetője.

Az alkohol fogyasztása után hozott hibás döntéseinkkel, így az ittas vezetéssel nem csak magunkat, hanem a környezünkben másokat is veszélybe sodorhatjuk. Az, hogy ittasan üljünk a volán mögé egész egyszerűen nem lehet opció. Reméljük, hogy ezzel a progamunkkal sikerül elérnünk, hogy a résztvevők beleképzelve magukat ezekbe a szörnyű helyzetekbe, átérezzék mindazt amibe egyébként valószínűleg bele sem gondolnak: egy ilyen döntés milyen hatással lehet a családi, baráti, munkahelyi kapcsolataikra, a jövőjükre, és ők maguk már ne kövessék el ezeket a hibákat

– tette hozzá Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatok igazgatója.

A mindössze 5-10 perces odafigyelést igénylő Wrong Side of the Road program különlegessége, hogy a weboldalon elérhető videók, interaktív beszélgetésként tárják elénk valós emberek ittasan okozott baleseteinek történeteit, apránként felfedve az események minden egyes hátborzongató részletét. Visszaemlékezéseik egyaránt szembesítenek az ittas vezetés okozta balesetek érzelmi terhével, és a felelőtlenséggel járó társadalmi megbélyegzettséggel.