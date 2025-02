Erre biztosan nem számított az NBA szupersztárja: kiszámolták, ilyen gigapénzt bukik Luka Doncic a cserén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Dallas Mavericks és a Los Angeles Lakers közötti háromcsapatos csere jelentős anyagi következményekkel jár Luka Doncic számára. A szlovén kosárlabdázó a váltás miatt elesik a szupermax szerződés lehetőségétől, ami akár 116 millió dollárral is csökkentheti jövőbeli bevételeit. Emellett az adózási körülmények változása is hátrányosan érinti a játékost - tudósított a New York Post.

A vasárnap hajnalban bejelentett háromcsapatos csere részeként Luka Doncic a Los Angeles Lakers csapatához került. Ez a lépés azonban nemcsak sportszakmai, hanem jelentős pénzügyi következményekkel jár a szlovén sztárjátékos számára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A csere előtt Doncic jogosult lett volna egy úgynevezett szupermax szerződésre a Mavericksnél, ami lehetővé tette volna számára, hogy a nyáron ötéves, 345 millió dolláros megállapodást írjon alá. Az átigazolás következtében azonban ez a lehetőség elveszett. Az ESPN információi szerint a Lakers a következő holtszezonban legfeljebb egy ötéves, 229 millió dolláros szerződést tud ajánlani Doncicnak. Ez 116 millió dollárral kevesebb, mint amit a Dallastól kaphatott volna. A pénzügyi veszteség nem korlátozódik csupán a szerződés összegére. Doncic Texasban nem fizetett állami jövedelemadót, míg Kaliforniában az Egyesült Államok legmagasabb állami jövedelemadó-kulcsával szembenéznie kell. A Sportico szerint ez jelenleg 14,4 százalékos felső adókulcsot jelent az évi 1 millió dollárt meghaladó jövedelem után. A háromcsapatos csere részeként a Lakers Doncic mellett Maxi Kelebert és Markieff Morrist is megszerezte. A Mavericks Anthony Davist, Max Christie-t és a Lakers 2029-es első körös draftjogát kapta cserébe, míg a Utah Jazz Jalen Hood-Schifinót, valamint a Clippers és a Mavericks 2025-ös második körös választásait szerezte meg. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nico Harrison, a Mavericks általános igazgatója a Dallas Morning Newsnak nyilatkozva indokolta a csere okát: "Tényleg úgy érezzük, hogy megelőztük azt, ami egy viharos nyárnak ígérkezett, hogy ő jogosult lesz a szupermaximumra, és egy év választja el attól, hogy kiléphessen bármilyen szerződésből. Úgy éreztük, hogy ezt megelőztük." A jelenlegi helyzet ellenére Doncicnak még mindig vannak lehetőségei a jövőbeni bevételeinek maximalizálására. A játékosok 10 év liga-tapasztalat után jogosulttá válnak a fizetési sapka 35 százalékát kitevő szerződésre. Ez azt jelenti, hogy Doncicnak érdemes lehet egy hároméves hosszabbítást aláírnia egy 2028-29-es játékosopcióval, ami lehetőséget adna neki arra, hogy a nyílt piacra lépjen, amint eléri a 10 éves szolgálati időt.

Címlapkép: Getty Images

