Nem csillapodik a brutális tűzvész Los Angelesben: rohamléptekkel terjed, hatalmas a pánik

Újabb halálos áldozatokat találtak a Los Angeles körül pusztító tűzvész által felperzselt területen - közölte Los Angeles megye rendőrhatóságának vezetője szerdán.

Mint ahogy arról beszámoltunk, brutális tűzvész ütött ki tegnap Los Angelesben. A tűz jelenleg is több helyen is tombol a város környékén és az ahhoz tartozó területeken. A lángok kedden néhány óra alatt kiterjedt tűzvésszé alakultak, és lakott területekre is átterjedtek. Szerdára már több mint ezer épület, köztük számos családi ház vált a tűz martalékává.

Robert Luna seriff helyi idő szerint délután bejelentette, hogy már összesen öt ember halálát erősítették meg, minden holttestre Eaton körzetében bukkantak rá.

Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 3-4 helyen ég a bozót, ahonnan lakott területekre terjedtek át a lángok a kedden néhány óra alatt kiterjedt tűzvészben.

Szerdán további épületek, köztük családi házak váltak a lángok martalékává, jóval meghaladva az ezret a házak számában mért veszteséget illetően. A tengerparti Santa Monica településrészen további kitelepítéseket rendeltek el, a már korábban távozásra felszólított 30 ezer emberen felül.

A védelmi minisztérium helyettes szóvivője a Pentagon napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az elnök utasítására katonai helikoptereket juttatnak el a tűz elleni védekezéshez, és katonák is bekapcsolódnak a munkába.

Eatonnál a tűz kiterjedése kedden éjszaka néhány óra alatt többszörösére növekedett. Miközben a hatóságok kedden éjszaka még 2200 hektárról beszéltek, addig szerdára meghaladta a 10 ezer hektárt az érintett terület. A lángok az erős keleti irányú szélben Pacific Palisades városrész körzetében is gyorsan terjednek - áll a helyi idő szerint szerda délutáni beszámolókban.

Az oltást nehezíti, hogy az erős szélben nem tudják hatékonyan végezni a légi oltást, valamint a vízhiány is akadályozza a munkát, ugyanis számos tároló kiürült, ezért vízszállítmányokat indítottak útnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Joe Biden elnök szerdán személyesen kereste fel Santa Monica tűzoltóságát, ahol tájékoztatták a kialakult helyzetről. Az elnök minden szövetségi segítséget megígért a tűzvész elleni fellépés érdekében, és súlyos természeti katasztrófának minősítette a tűzvészt, ami további szövetségi forrásokat nyit meg. Joe Biden első dédunokájának születése miatt tartózkodott Kaliforniában.

A Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) elérhetővé tette a tűzvészek kezelésére létrehozott alapot az érintettek számára, valamint annak érdekében, hogy Kalifornia állam fedezni tudja a védekezéssel kapcsolatban felmerülő azonnali költségeket.

Arizona, Nevada, Új-Mexikó, Oregon és Washington államok segítséget nyújtanak az oltáshoz szükséges eszközökkel, valamint tűzoltókat is küldtek a katasztrófa sújtotta dél-kaliforniai területre.

A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják, a lángok gyors terjedését az óránkénti 150 kilométeres sebességet meghaladó széllökések segítették a Los Angeles körüli bozóttal borított helyeken.

A kiterjedt tüzek miatt Los Angelesben több nagy filmstúdió felfüggesztett forgatásokat a katasztrófa által érintett területen.