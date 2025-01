Most érkezett! Váratlan és átütő támadást indított az ukrán hadsereg: már Oroszország területén folynak a harcok

Az ukrán fegyveres erők meglepetésszerű offenzívát indítottak az oroszországi Kurszk térségében. A hadművelet pontos mérete egyelőre nem ismert, de úgy tűnik, hogy az ukránok jelentős előrehaladást értek el.

Az ukrán fegyveres erők meglepetésszerű offenzívát indítottak az oroszországi Kurszk térségében - jelentették ukrán tisztviselők és orosz katonai bloggerek. A támadás vasárnap reggel kezdődött, és a fagyos időjárás kedvezett az ukrán páncélos egységek előrenyomulásának. A hadművelet pontos mérete egyelőre nem ismert, de úgy tűnik, hogy az ukrán erők jelentős előrehaladást értek el - írja a The Guardian.

Videófelvételeken látható, amint ukrán páncélos oszlopok nyomulnak előre a havas mezőkön Bolsoj Szoldatszkoje falu felé, északkeletre az ukrán fennhatóság alatt álló orosz Szudzsa várostól. Meg nem erősített jelentések szerint az ukrán csapatok elfoglalták Berdin orosz települést, és ukrán vájárok az éjszaka folyamán aknákat távolítottak el. Heves harcok folytak, és elektronikus ellenintézkedésekkel sikerült néhány orosz drónt kiiktatni.

Ukrajna közel fél évvel ezelőtt már indított egy jelentős, határokon átnyúló támadást a kurszki térségben. A Kreml azóta próbálja kiszorítani az ukrán erőket, és bár némi sikert ért el - az elvesztett terület mintegy 40%-át visszafoglalta -, nem tudta őket teljesen kiszorítani.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának vezetője a támadás sikerére utalt. "Kurszki terület, jó hír, Oroszország megkapja, amit megérdemel" - írta vasárnap. Andrij Kovalenko, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács magas rangú tisztviselője megerősítette a műveletet. "A kurszki régióban az oroszok mélyen aggódnak. Több fronton is támadás érte őket, ami meglepetésként érte őket" - tette közzé a Telegramban.

Orosz katonai bloggerek spekulációi szerint Ukrajna megpróbálhatta elfoglalni a kurszki atomerőművet Kurcsatov városában, bár Kijev ezt korábban tagadta. Az erőmű a meglévő frontvonaltól távol található.

Miközben Ukrajna Kurszk térségében támad, Oroszország a 2022-es teljes körű inváziója óta a leggyorsabb ütemben nyomul előre Ukrajnán belül. Az orosz csapatok a Donyecki területen fekvő ukrán Pokrovszk városát próbálják oldalba szorítani, és az elmúlt két napban több, délnyugatra fekvő külterületi falut is elfoglaltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legutóbbi kurszki támadást a fagyos időjárás tette lehetővé, amely megkönnyítette az ukrán páncélos egységek előrenyomulását. Jelentések szerint az Egyesült Államok által szállított Bradley harcjárműveket vetettek be, hogy az ukrán gyalogságot egy fasor alatti előretolt állásokba szállítsák.

A vasárnapi hadművelet Donald Trump január 20-i Fehér Házba való visszatérése és az év későbbi lehetséges "béketárgyalásai" előtt zajlik. Zelenszkij korábban utalt arra, hogy az ukránok által ellenőrzött Kurszk környéki területek szerepet játszhatnak egy esetleges megállapodásban.

Oroszország azonban kevés jelét mutatta annak, hogy hajlandó lenne abbahagyni a harcokat. Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy területi követelései változatlanok, beleértve négy ukrán régió "annektálását", amelyet 2022-ben hajtott végre. Szombaton Zelenszkij arról számolt be, hogy Oroszország mindössze két nap alatt akár egy zászlóaljnyi észak-koreai katonát is elveszthetett, akiket a Kurszki területért folytatott harcba vetettek be. "Makhnovka faluban irtották ki őket az orosz ejtőernyősökkel együtt" - mondta az ukrán elnök.