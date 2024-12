Súlyos dolgot állít az orosz-ukrán háborúról Dél-Korea: erről eddig nem volt szó, mi lesz még itt?

A dél-koreai hírszerzés szerint legalább 100 észak-koreai katona vesztette életét az ukrajnai harcokban, miután a hónap elején bevetették őket az orosz oldalon. További 1000 fő megsebesült, köztük magas rangú tisztviselők is. Az áldozatok magas száma a terep és a modern hadviselés ismeretének hiányával magyarázható - írja a BBC.

Lee Sung-kwon dél-koreai parlamenti képviselő a Nemzeti Hírszerző Szolgálat tájékoztatása után számolt be a veszteségekről újságíróknak. Elmondása szerint az észak-koreai katonák tapasztalatlansága, különösen a drónháborúban való járatlanságuk vezetett a jelentős veszteségekhez.

Az első hírek észak-koreai áldozatokról a hét elején érkeztek, miután októberben kiderült, hogy Phenjan 10 000 katonát küldött Oroszország támogatására. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője hétfőn megerősítette észak-koreai katonák halálát, de pontos számot nem közölt. Egy nappal később egy névtelen amerikai tisztviselő "több száz" halottról vagy sebesültről beszélt.

A hírszerzési jelentések szerint az észak-koreai katonák, akiknek nincs korábbi harci tapasztalatuk, kezdetben kiképzésen vettek részt Oroszországban, majd támogató szerepkört töltöttek be. Az áldozatok feltehetően a kurszki térségben történt harcokban estek el, ahol az ukrán erők egy kis területet tartanak ellenőrzésük alatt egy augusztusi offenzíva óta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt szombaton jelentette be, hogy Oroszország "jelentős számú" észak-koreai katonát vetett be a kurszki támadásokban. A hírszerzési források szerint további előkészületei is folyamatban vannak, és Kim Dzsongun észak-koreai vezető személyesen felügyelheti a kiképzést.

Lee Sung-kwon idézte a hírszerzés tisztviselőit: "A nagyszámú áldozatot a szokatlan harctéri környezetnek tulajdoníthatják, ahol az észak-koreai erőket feláldozható frontvonalbeli támadóegységként használják, és a dróntámadások elhárítására való képességük hiányának."

A képviselő hozzátette: "Az orosz hadseregen belül állítólag olyan panaszok is felszínre kerültek, hogy az észak-koreai csapatok a drónokkal kapcsolatos ismereteik hiánya miatt inkább terhet jelentenek, mint előnyt."

Sem Oroszország, sem Észak-Korea nem ismerte el hivatalosan a csapatok telepítését. Ugyanakkor egy csütörtökön kiadott észak-koreai nyilatkozat szerint az ország Moszkvával kötött szövetsége "elrettenti az Egyesült Államokat és a Nyugat rossz szándékú befolyásának kiterjesztését".