Mi folyik itt? Rejtélyes vadászgépek jelentek meg Magyarország egén: óriási volt a riadalom

Furcsa robbanást hallottak Baranya megye több területén is. Többen a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba is betelefonáltak. Végül kiderült, vadászgépek gyakorlatoztak.

Furcsa robbanásokról számoltak be a mai nap folyamán Baranya vármegyében - írja a Blikk. A lap szerint a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium is reagált a lakossági jelzésekre, mint mondták, többen is betelefonáltak hozzájuk.

A jelenséget a piszkéstetői infrahang állomásunk (PSZI), valamint a kővágótöttösi (KOVH) szeizmológiai állomásunk is megerősítette. Az itt regisztrált események nem köthetők össze természetes jelenséggel. Szemtanúk szerint vadászgépek gyakorlatoztak a térségben, és a lakók a hangrobbanásra lettek figyelmesek

- írta az intézet.