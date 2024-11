Keménykezű külügyminisztert nevez ki Donald Trump: odacsapna Kínának, ezt gondolja az ukrán háborúról

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Donald Trump Marco Rubio floridai szenátort nevezi ki külügyminiszterének, aki az orosz-ukrán háborúval, Kínával és a közel-keleti válsággal kapcsolatban is az elnök álláspontját képviseli. Azt is tudni, ki lesz majd a nemzetbiztonsági tanácsadó, illetve a Környezetvédelmi Ügynökség vezetőjéről is döntött már a visszatérő elnök.

A januárban hivatalba lépő Donald Trump Marco Rubio floridai szenátort nevezi ki külügyminiszterének - írja a New York Times, a lap szerint addig még az elnök meggondolhatja magát, de már megállapodtak a kinevezésről. Rubio az utóbbi időben többször hangoztatta, hogy az orosz-ukrán háború patthelyzetbe jutott, és véget kell vetni a konfliktusnak, Kínával kapcsolatban pedig szerinte határozottabban kellene fellépnie az Egyesült Államoknak, ez megegyezik Trump álláspontjával. A közel-keleti konfliktusban pedig Izrael mellett foglalt állást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lap szerint Trump nemzetbiztonsági tanácsadója Michael Waltz floridai képviselő lesz, akinek felesége belbiztonsági tanácsadó volt az első Trump-kormányzatban. A Környezetvédelmi Ügynökség vezetője Lee Zeldin New York-i képviselő lesz, aki az X-en azt közölte: "visszaállítjuk az USA energiaipari dominanciáját, újjáélesztjük az autóiparunkat és az USA-t a mesterséges intelligencia globális vezetőjévé tesszük." Az már a múlt héten kiderült, hogy Susie Wiles lesz a Fehér Ház kabinetfőnöke, első nőként betöltve ezt a posztot. A szakember az elmúlt 4 évben Trump legfontosabb háttérembere volt.

