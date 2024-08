Irán is beszált a nagyok játszmájába: Trump szerint brutális támadást intéztek ellene

Az FBI és más nyomozó szervek jelenleg is vizsgálják a Trump-kampány dokumentumainak feltörését és kiszivárgását, amelyért Donald Trump Iránt okolja. A nyomozók gyanúja szerint a hackerek képesek voltak kompromittálni Roger Stone-t, régóta republikánus és Trump-ügynök személyes e-mail fiókját - közölte a CNN.

A portál értesülései szerint a hackerek Roger Stone, egykori kampánytanácsaódó e-mail fiókjához való hozzáférést arra használták fel, hogy megpróbáljanak betörni egy magas rangú Trump-kampánytisztviselő fiókjába. Ez része volt annak az erőfeszítésnek, hogy folyamatos hozzáférést szerezzenek a kampányhálózatokhoz. A júniusban történt hacker incidens nagy sürgés-forgást váltott ki a Trump-kampányban, az FBI-ban és a behatolási kísérleteket észlelő Microsoftnál is, hogy megfékezzék az incidenst.

Stone-t a Microsoft és az FBI arról tájékoztatta, hogy személyes e-mailjét egy "külföldi állami szereplő" veszélyeztette. Az elkövetők célja az volt, hogy adathalászattal rávegyék a Trump-kampány tisztviselőit egy olyan link megnyitására, amely hozzáférést biztosítana számukra az adott személy számítógépéhez - mondta egy forrás.

Stone-t már a Microsoft és az FBI is megkereste az ügyben, természetesen együttműködik mindkettővel – mondta Grant Smith, Stone ügyvédje. A Washington Post számolt be először arról, hogy Stone fiókját célba vették. A Trump-kampány nem kívánta kommentálni, hogy kinek a fiókját törték fel. Az FBI júniusban tájékoztatta a Biden-Harris-kampányt is arról, hogy iráni hackerek célba vették azt – mondta el egy forrás.

"Kampányunk éberen figyeli és védekezik a kiberfenyegetések ellen, és nincs tudomásunk arról, hogy rendszereinket bármilyen biztonsági rés érte volna" – mondta egy Harris-kampánytisztviselő. Az FBI hétfőn közleményben közölte, hogy vizsgálja a Trump-kampányt ért bejelentett kibertámadást, az amerikai hírszerzés tisztviselői pedig tájékoztatták a szenátus hírszerzési bizottságát az incidensről - mondta egy másik forrás.

Irán azonban tagadja a vádakat. Az amerikai kormány sem nyilvánosan, sem hivatalosan nem mutogatott Iránra. Azonban az elkövetők által használt technikák megegyeznek azokkal, amelyeket iráni hackerekkel hoznak kapcsolatba. Avril Haines amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója azt állította: Irán próbálja titokban szítani az Izrael-Hamász konfliktussal kapcsolatos tiltakozásokat az Egyesült Államokban online aktivistáknak kiadva magukat.