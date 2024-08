Ezt aligha lehet visszafordítani: pár éven belül jégkorszak jön Európában, Magyarországon is megérezzük

Az Atlanti-óceán meridionális forduló áramlása (AMOC), amely az egész világ időjárását befolyásolja, a 2030-as évek végére összeomolhat, figyelmeztet egy új tanulmány. Az AMOC összeomlása bolygóméretű katasztrófát okozhat, alapjaiban megváltoztatva az időjárást és az éghajlatot. A kutatók szerint az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás gyengíti ezt a kulcsfontosságú rendszert, és a leállás 2037 és 2064 között következhet be.

Az Atlanti-óceán meridionális forduló áramlása (AMOC) - az óceánok egyik legfontosabb rendszere, amely az egész világ időjárását befolyásolja - már a 2030-as évek végén összeomolhat. Egy új tanulmány szerint ez bolygóméretű katasztrófát okozhat, és alapjaiban változtathatja meg az időjárást és az éghajlatot - írja a BBC.

Az elmúlt években több kutatás is felvetette, hogy az AMOC gyengülése miatt összeomlás előtt állhat. Az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás miatt ugyanis az óceánok hőmérséklete emelkedik, és a sótartalom is megváltozik, ami meggyengíti ezt a kulcsfontosságú rendszert. Az új kutatás - amely jelenleg szakértői véleményezés alatt áll - egy korszerű modell segítségével becsüli meg, hogy mikor omolhat össze az AMOC. A tanulmány szerint a leállás 2037 és 2064 között következhet be.

René van Westen, a hollandiai Utrechti Egyetem tenger- és légkörkutatója, a tanulmány társszerzője arról beszélt:

az antropogén éghajlatváltozás összes negatív mellékhatása továbbra is fennmarad: több hőhullám, több aszály, több árvíz. Ha mindezek tetejébe még az AMOC összeomlása is bekövetkezik... az éghajlat még inkább torzulni fog.

Mint kifejtette: az AMOC olyan, mint egy hatalmas szállítószalag, meleg felszíni vizet vonz a déli féltekéről és a trópusokról, majd szétosztja azt az Atlanti-óceán északi részén. A hidegebb, sósabb víz ezután lesüllyed és dél felé áramlik. Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy a déli félteke egyes részei túlmelegedjenek, míg az északi félteke egyes részei elviselhetetlenül lehűljenek. Emellett elosztja a tengeri ökoszisztémákban létfontosságú tápanyagokat.

Az AMOC összeomlásának hatásai drámaiak lennének. A sarkvidéki jég elkezdhetne dél felé kúszni, akár Anglia déli partjaiig terjedve 100 év múlva. Európa és Észak-Amerika átlaghőmérséklete zuhanna; beleértve az USA egyes részeit is. Az Amazonas esőerdejében pedig teljesen megfordulnának az évszakok: a jelenlegi száraz évszakból esős hónapok lennének és fordítva.

Az utrechti tudósok korszerű modelleket használtak kutatásukhoz. Első alkalommal sikerült azonosítaniuk az Atlanti-óceán déli részének egy területét, amely optimális hely a körkörös változásainak megfigyelésére. Megvizsgálták ottani hőmérsékletet és sótartalmat annak érdekében, hogy megerősítsék korábbi előrejelzéseiket arra vonatkozóan, mikor érheti el az AMOC a fordulópontot.

Néhány évvel ezelőtt még arról vitatkoztak tudósok, hogy egyáltalán bekövetkezik-e ez az esemény, de most már öt olyan tanulmány van, amely azt sugallja: ez még ebben az évszázadban vagy akár annak közepe előtt megtörténhet. A modellek ugyanakkor nem veszik figyelembe minden tényezőt; például nem számolnak Grönland jégének olvadásával. A jégtakaróról hatalmas mennyiségű édesvíz válik le és áramlik az Atlanti-óceánba; ez pedig tovább zavarhatja ezt amúgy is sérülékeny rendszert. Ezért előfordulhatnak pontatlanságok abban is, milyen hamar vagy gyorsan következik be majd ténylegesen ez az összeomlás.