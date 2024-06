Rengeteg magyar kedvenc terméke is megváltozhat örökre: nincs mit tenni, ez szinte már eldőlt

Az amerikai fogyasztók egyre nyitottabbak a merészebb, csípősebb ízek iránt, ami megfigyelhető az élelmiszer- és italpiac kínálatának változásában, ahol a gyártók széles választékban kínálnak fűszeresebb termékeket, reagálva ezzel a trendre, amelyet minden korosztály kedvel, de elsősorban a fiatalabb generációk hajtják előre - jelentette a CNN. .

Az amerikai fogyasztói piac egyre nyitottabbá válik a merészebb és fűszeresebb ízek iránt, ami jelentős változásokat hoz az élelmiszer- és italgyártás terén. A Walmarttól kezdve a Targeten át a 7-Elevenig szinte minden élelmiszerüzlet polcain megfigyelhető a csípős ízek térnyerése. Sally Lyons Wyatt, a Circana tanácsadója szerint ez a tendencia tartós lesz, amit a fiatalabb generációk, különösen a millenniálok és a Z Generáció előretörése támogat.

A chipsek, popcornok, hamburgerek mellett már olyan termékek is megjelennek fűszeres változatban, mint a fagylalt vagy az alkoholos italok. A Coca-Cola például új ízesítést vezetett be, amely a málnát és különböző fűszereket kombinál. A Starbucks is csatlakozott ehhez az irányzathoz, "swicy", azaz édes és csípős ízkombinációkat kínáló limonádékkal bővítette kínálatát.

Az élelmiszerek és italok piacának ezen változása mögött demográfiai tényezők is állnak. Az Egyesült Államok növekvő etnikai sokszínűsége és a fiatalabb generációk globális látásmódja hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen nyitnak meg különböző nemzetek ízei felé. Jennifer Creevy szerint ezek a generációk már olyan alapanyagokat tekintenek hétköznapi fűszereknek, mint amilyen például a chili vagy a salsa.

A világjárvány ideje alatt tapasztalt utazási korlátozások is felgyorsították ezt a trendet, hiszen az emberek otthonukban próbálták megteremteni távoli helyek ízeit. Ez összekapcsolódik az étkezési szokásainkat befolyásoló globális kulturális hatásokkal is, amikre a legnagyobb vállalatok sorra reagálnak.

Végül Varchasvi Singh elemző hangsúlyozza: bár sokan úgy gondolhatják, hogy az amerikai ízlés korábban visszafogott volt, valójában mindig is volt helye az intenzív ízeknek. Az elmúlt időszakban ez az igény csak tovább erősödött, ami arra utal, hogy ez nem csupán egy múló hóbort.