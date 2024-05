Bárkivel megtörténhet a szingapúri repülőhorror? Egyre gyakoribbak a durva turbulenciák, főleg itt

A Singapore Airways egyik járatának súlyos turbulenciába kerülése tragédiához vezetett: egy utas életét vesztette, többen megsérültek, ami rávilágít a légköri jelenségek és az éghajlatváltozás okozta növekvő kockázatokra - írta a DailyMail. .

A turbulencia, amely minden hosszú távú repülőút elkerülhetetlen velejárója, nem csupán kellemetlenséget okozhat, hanem súlyos veszélyforrás is lehet. Egy friss esemény kapcsán a Singapore Airways egyik járatának utasai szembesültek ezzel a veszéllyel, amikor az erős turbulencia következtében egy utas életét vesztette és többen megsérültek. A jelenség mögött álló okokat és a klímaváltozás hatását vizsgálva a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben gyakoribbá válhatnak az ilyen események.

A turbulencia lényegében a levegő áramlásának zavarait jelenti, amelyek különböző forrásokból eredhetnek, például légköri szélmintákból vagy fizikai akadályokból, mint például hegyek. A zivatarok által keltett függőleges légáramlatok különösen heves turbulenciát okozhatnak, amelyek során a repülőgépek akár több száz métert is emelkedhetnek vagy süllyedhetnek rövid idő alatt. A jet stream-ekkel való találkozás során pedig a "tiszta levegő turbulenciája" alakulhat ki, ami nehezen előre jelezhető/elkerülhető.

A Singapore Airlines egyik járata tragikus eseménye rávilágított arra, hogy milyen komoly következményei lehetnek a turbulenciának. A Londonból Szingapúrba tartó Boeing 777-es gép Mianmar légterében került erős turbulenciába trópusi zivatarok miatt. Az incidens során egy utas életét vesztette és további sérülésekről is beszámoltak.

Az eset kapcsán felmerült aggodalmak között szerepel az éghajlatváltozás hatása is. Ahogy az időjárás minták megváltoznak globális szinten, úgy növekszik annak valószínűsége is, hogy hasonló események gyakrabban forduljanak elő. Kutatások szerint az Atlanti-óceán felett már most is jelentős mértékben megnövekedett a súlyos tiszta levegő turbulencia eseteinek száma.

Bár a turbulencia által okozott halálesetek ritkák a kereskedelmi repülés történetében, ez nem csökkenti az ilyen incidensek potenciális veszélyeit. A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) statisztikái szerint több mint egy évtized alatt 163 súlyos sérülés történt légiutas-kísérők között turbulencia miatt.

Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy bár a repülés továbbra is az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód, fontos tudatosítani és felkészülni a turbulencia lehetséges veszélyeire. Az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben pedig kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy hogyan lehet minimalizálni ezeket a kockázatokat a jövőben.