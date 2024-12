Már most hiánycikk az Aldi legújabb sztárterméke: roham indult a boltokba, mindenki ezt keresi

Közeledik a szilveszter, és sokan terveznek otthoni bulit, hogy méltóképpen búcsúztassák az óévet. Megnéztük a boltok akciós kiadványait, hogy hol a legolcsóbb bevásárolni. Közben kiszúrtuk, hogy az Aldiban egy igencsak leárazott üdítőitalból készlethiány léphet fel.

Közeledik a szilveszter, és sokan terveznek otthoni bulit, hogy méltóképpen búcsúztassák az óévet. Az ilyen összejövetelek azonban gyakran költségesek lehetnek, különösen, ha nem figyelünk oda a kiadásokra. Érdemes átnézni a boltok akciós újságjait, mert így jelentős összegeket takaríthatunk meg az alapanyagokon, italokon és dekorációkon. Tudatos tervezéssel nemcsak a pénztárcánkat kíméljük, hanem elkerülhetjük a felesleges túlköltekezést is, miközben biztosítjuk, hogy a vendégeknek minden szükséges meglegyen a fergeteges hangulathoz.

Ezért úgy döntöttünk, átböngésszük a boltok akciós kiadványait, és rossz hírünk van azoknak, akik az Aldiban akartak vásárolni az igencsak leakciózott (269-ről 199 forintra) mangó-citrom ízű üdítőből. Ugyanis a boltlánc már az újságban jelzi, hogy

KÉSZLETHIÁNY LÉPHET FEL!

Megkérdeztük a céget, hogy mi az oka a készlethiánynak, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy országos-e a jelenség, vagy csak bizonyos áruházakban lehet hiánycikk az akciós termék. Amint válaszolnak, közöljük.

Térjünk rá arra, ami van: a boltláncnál például érdemes lehet gyerekpezsgőt beszerezni a bulira, amiből egy üveg 599 forintba kerül, a Monte Capella pezsgőből pedig egy üvegért 899-et kérnek - de akciós Kreinbacher is, ami 4 999 forintért kapható. Vannak még gyorsfagyasztott sajtfalatok is 699 forintért, 500g lencse pedig 415 forintba kerül. Ha valaki üdítőt venne, annak sem kell csüggednie, az Apenta 1,5 literes termékeit most 399 helyett 249 forintért adja a boltlánc, de különféle kis dobozos, szénsavas üdítők is vannak 269-ért.

A Lidl-ben 750 gramm virsli 1099 forintért kapható, fél kiló lencséért 329-et kérnek, valamint akciós a Szovjetszkoje pezsgő is, amiből egy üveg 838 forint. 400 gramm bécsi virsli 969 forintba kerül, 640 gramm mostár pedig 459-be. Az ínyencségek között szerepel még marhabélszín érme, amiből 100 gramm 1499 forintért kapható, a sertés back bacon pedig 249 forint/100 grammos áron került be az újságba. Aki nem akar sokat vesződni a főzéssel, annak tökéletes alternatíva lehet az egykilós csirkefalat (party boxban) 3499-ért, de van snack-válogatás is 2599-ért (640 gramm), négy darab mini pizza pedig 999 forintba kerül. A sajátmárkás chips 399, az XXL-es ropi pedig 465 forintért kapható - de rengeteg nasi van még az újságban. A Shrekes szőlőital 549 forintba kerül, a kétliteres Márka üdítőkért pedig 285 forintot kérnek. Emellett a boltlánc nagyszabású tűzijáték-akciót is indított, erről itt írtunk.

A Pennyben fél kiló lencse akciósan 199 forintba kerül, a Szovjetszkoje pezsgő pedig itt 839 forintba kerül. Leárazták a sajátmárkás chipseket is, ha kettőt veszel, akkor darabja 279 forintba kerül. Kész burgonya-, lencse-, és franciasaláta is kapható (999, 1699 és 1199 forintos áron), és számos virsli is szerepel a kínálatban. A gyorsfagyasztott ételek közül 99 forintba kerül a hortobágyi palacsinta, a rántott sajt és a zöldség golyó is, 1299 forintért pedig csípős csirkeszárnyat is lehet vásárolni. Egy mirelit pizza pedig 1199 forintba kerül. Különféle ízesítésű gyümolcsitalok 299 forintért kaphatóak, de a Kinley tonic és a gyömbér is akciós, 1,5 liter 599 forint. A sajátmárkás sajtos kukoricagolyó 249 forintba kerül, de van 200 grammos pisztácia is 1049-ért, és sós, pörkölt földimogyoró is szerepel az újságban, ebből fél kiló 949 forintba kerül. 400 gramm ropiért 599-et kérnek, de van snack-mix is amiből 190 gramm 449 forint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Tescóban többféle Törley pezsgőt akcióztak le, 1196 forintért lehet most megvenni őket. Klubkártyával 269 forintba kerül 10 deka juhbeles virsli, a "juhász pálcika" nevű hústermék pedig 179 forint/10dkg áron kapható. A fagyasztott minipizza 1199 forintba kerül, de van az újságban 2579-ért panírozott mirelit csirkemell is. A Lipton 1,5 literes termékeit 385 forintért lehet megvenni, ha kettőt, vagy többet vásárolsz, a 1,5 literes Topjoy italok ára 429 forint klubkártyával. 600 gramm édes vagy sós teasütemény 2399 forintba kerül, a gyerekpezsgő pedig 799 forintért kapható. A snackek között többféle Chio-termék is le van árazva, 425 gramm sajátmárkás ropi pedig 799 forintba kerül. A Tesco is hirdeti a tűzijátékokat, erről a Lidl-akciók végére beszúrt cikkben írtunk.

A Spar a BB pezsgőket árazta le, egy üveg 999 forintba kerül, a Regnum frankfurti virsliből pedig 169 forintba kerül 10 dkg, fél kiló lencséért pedig 369 forintot kérnek. A 120 grammos snack-golyó 469 forintba kerül, ha kettőt vagy többet veszel, ugyanilyen akcióban van a mikrós popcorn is, amiből ebben az esetben egy darab 199 forintba kerül - de számos chipsre, ropira, csokira is érvényes a többet olcsóbban akció. Sőt, a 2 literes Pepsi-termékeknél is van ilyen például: 2 vagy több vásárlása esetén egy darab 479-be kerül, a Szentkirályi ásványvíznél így az akciós ár 159 forint, a Neateánál pedig 389 forint. Sajátmárkás hidegsalátákból a burgonyasalátából 10 deka 199 forint, a lencsesalátából ugyanennyi 219 forint, 10 deka tojássaláta pedig 299 forintért kapható. Van kaszinótojás is, aminek darabja 299 forint, ugyanennyi a tormás sonkatekercs is.

Az Auchanban 400 gramm lencse 298 forintba kerül, a Lay's termékek 899-be, és a kiadvány címlapján Cinzano pezsgő is van 2 495 forintért. 2 literes gyümölcsitalok 285 forintlrt kaphatóak, a Zafír ásványvízből pedig 1,5 liter 95 forint. A Finomino virsliből 10 deka 189 forintba kerül, a frankfurti virsliből ugyanannyi 199 forint. Van lecsókolbász is, amiből 10 deka 119 forintba kerül, a debreceni kolbászból 10 dkg klubkártával 299 forint, és ugyanannyiba kerül a krinolin is. Az Auchan is felült a trendvonatra, ami szerint Spanyolországban sokak 12 szem szőlővel a kezükben számolnak vissza éjfélkor, a harang gongatáskor pedig egyesével megeszik azt - a szemek ízéből lehet következtetni a következő évre.

12 szem szőlő pezsgőspohárban 789 forintba kerül, azaz egy kilónyi szőlő 9975-be! Van óra alakú dobozban is "szerencseszőlő", ami 698 forintba kerül, így a kilós ár 8725 forintra jön ki.

Különfée kenyérsnackek is le vannak akciózva 249 és 449 forint közötti árra, a fél kilós party tál (kaszinótojás, franciasaláta, sonkatekercs) 2 299 forintba kerül, a francia-, burgonya vagy kukoricafaláta 999 forintba kerül - fél kilós kiszerelés. A sajátmárkás fagyasztott pizza 799 forint, de van 750 gramm mirelit sült krumpli is 899-ért.