Új webshop tarolná le Magyarországot, gigaakciókkal indult el: retteghet az Alza, eMAG

Elindult Magyarországon az Allegro.hu, Kelet-Európa legnagyobb e-kereskedelmi piactere. A lengyel óriás megérkezésével a hazai e-kereskedelem új szintre léphet, több millió termék és számos kedvezmény várja a vásárlókat. Az Allegro terjeszkedése komoly kihívás lehet a hazai versenytársak számára.

Az Allegro, Kelet-Európa egyik legnagyobb online piactere, hivatalosan is elindította magyar weboldalát, az Allegro.hu-t, amely várhatóan jelentős hatást gyakorol majd a magyar e-kereskedelmi piacra. A cég több éve tervezte a magyar piacra való belépést, és végül 2024 októberében élesítette a platformot.

Az Allegro már 2021-ben megjelent Magyarországon a Mall.hu átvételével, azonban most saját márkanevével is megveti a lábát. Az oldalon több millió termék és több ezer ellenőrzött eladó várja a vásárlókat, hasonlóan a nagyobb nemzetközi webplázákhoz. A szolgáltatásai között megtalálható az Allegro Protect vásárlásvédelem, árgaranciás kampányok és előfizetéses szolgáltatás, mint az Allegro Smart! Az Allegro növekvő jelenléte új kihívásokat jelenthet a magyar webshopok számára, hiszen a nemzetközi szereplők közül a piacteres platformok komoly versenytársak - számol be a Forbes.