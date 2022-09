Küszöbön a kávéválság: termékhiány és csúcsdrágulás várhat a vásárlókra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kevesebb kávé jöhet be Európába, és ez meg is drágíthatja, pedig már most sem olcsó. A legnagyobb exportőr Brazília is bajban van.

Bár a kávé ára már most sem túl olcsó (fontonként 2,2 dollár a világpiaci ára), a közeli jövőben még drágább is lehet, raádásul ellátási probléma is lehet Európában - írja a Bloomberg. A legnagyobb exportőr, Brazília is gondban van, ugyanis vészesen fogynak az arabicakészletei. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy bő két hete elfogadott uniós javaslat ráadásul még tovább nehezítheti a helyzetet. Az EU szeptember közepén döntött úgy, hogy felülvizsgálja azon termékek behozatali engedélyét, amelyek összeköthetőek az erdőirtásokkal. Ez nem csak a kávé, hanem többek között a pálmaolaj, a szója, a kukorica és a kecskehús behozatalát is visszavághatja, vagyis a kávén kívül várhatóan ezek a termékek is drágulni fognak. A kávé drágulását azok fogják legelőször érezni, akik nagy kávéház-láncokban, példéul a Starbucksban fogyasztanak: ezek a láncok jellemzően arabica típusú kávét használnak, de Brazília, a világ legnagyobb termeője és exportőre bajban van, mert vészesen fogynak a készletei.

Címlapkép: Getty Images

