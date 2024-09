Kegyetlen pusztítást végzett a hétvégi vihar: már zajlik a romeltakarítás

A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, leginkább a kidőlt fák jelentettek problémát, adtak okot a katasztrófavédelem munkatársainak beavatkozására.

Szombaton is folytatódott a viharos időjárás által okozott károk elhárítása, a legtöbb segítségre az ország nyugati felén volt szükség, a tűzoltók szombaton több mint 170 alkalommal avatkoztak be a viharkárok miatt, és vasárnap reggel még mindig tartottak a munkálatok - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel. A HungaroMet szombaton a késő esti órákban másodfokú, narancssárga riasztást adott ki széllökés veszélye miatt több dunántúli vármegyére, és bár még vasárnap reggel is több dunántúli járásban másodfokú (narancs) riasztás van érvényben, az előrejelzés szerint a szél fokozatosan veszít erejéből.

A Mávinform vasárnap reggeli tájékoztatása szerint fakidőlés okozott késést a Pápa-Csorna vonalon, valamint a Székesfehérvár-Komárom közötti S150-es vonatoknál. Az MTI tudósítóinak a katasztrófavédelem munkatársai az érintett megyékben részletesen beszámoltak az okozott károkról, személyi sérülésről egyik megyében sem tettek említést. Győr-Moson-Sopron vármegyében szombat reggeltől vasárnap reggel 7 óráig több mint száz esetben avatkoztak be a tűzoltók, főként fakidőlések miatt – tudatta Németh Ramóna, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

A katasztrófavédelem munkatársai a legtöbb esetben útra dőlt fákat távolítottak el, Mosonmagyaróváron a Gorkij utcában leszakadt, Győrben veszélyesen lógó vezetékhez hívtak segítséget. Kapuváron, a Honvéd utában beázott egy tető, Máriakálnokon és Győrben járműre, Pásztoriban és Győrben villanyvezetékre, Jánossomorján és Csornán házra, Rábapordányban a sínekre dőlt fa. Sopronban a szél egy ház hungarocell szigetelését is megbontotta. A viharos erejű széllökések miatt fák dőltek utakra, járdákra, kerékpárútakra, épületekre és villanyvezetékre Vasban, ahol a kidőlt fák és letört faágak több helyen akadályozták a közlekedést - közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Szombaton és vasárnap hajnalban 62 helyen kellett beavatkozniuk. Szombathelyen egy faág a játszótér fölött lógott, egy másik helyen villanyvezetékre esett egy faág, kerítésre és autóra dőlt egy fa, jelzőlámpát tépázott meg a szél. Répcelakon, diófa borult egy családi ház tetőszerkezetére, Celldömölkön is kidőlt egy az esőzések miatt fellazul gyökerű fa - írták. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók motoros láncfűrészekkel darabolták fel a kidőlt fákat, letört faágakat, többször a magasból mentő tűzoltó gépjárművet használták - közölték. Fákat csavart ki a vihar Veszprém vámegyében, nem sérült meg senki - tájékoztatta az MTI-t a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Csondor Henriett elmondta, hogy szombaton 29 fa dőlt ki a vármegyében, vasárnap 78 riasztást kaptak fakidőlés miatt. A legtöbb eset Pápa és Csesznek környékén történt ezen kívül Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese térségében is dolgoztak a katasztrófavédők. Somogyban főként a Balaton déli partján okozott gondot az erős szél, a vármegyében szombat éjfél óta mintegy hatvanszor riasztották a vármegye tűzoltóit kidőlt fák, leszakadt faágak miatt - tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Mihályka Szabina beszámolt arról, hogy Szántódon, egy ház udvarán fa dőlt autóra, Balatonbogláron leszakadt faág esett a ravatalozóra, Somogyaszalón fűzfa ága akadt fenn egy villanyvezetéken. Zalában néhány helyen faágak törtek le és fák dőltek ki vasárnapra virradó éjjel a szél és az esőzés következtében - közölte az MTI-vel a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Bangó Szilárd elmondta: elszáradt juharfa dőlt a Zalavég és Batyk közötti útra, Zalaszentgróton kidőlt diófa okozott forgalmi akadályt Aranyod és Csáford városrész között, a 75-ös főúton pedig egy kidőlt nyárfa jelentett útakadályt Pölöske térségében.