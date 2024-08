Rájöttek a nagy trükkre az élelmes magyar: ők már csak így utaznak a Balatonhoz nyarlani

Az idei augusztus 20-i hétvégén, amely hagyományosan a nyári szezon egyik legforgalmasabb időszaka, a turizmus erős maradt Magyarországon, beleértve Budapestet és a Balatont is – írja az Infostart.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke arról beszélt az InfoRádióban, hogy az augusztus 20-i hétvége hagyományos nagyon erős volt mind a Balatonnál, mind Budapesten. A szakértő abban is bízik, hogy ha folytatódik a jó idő, akkor a jó szezon kitarthat még augusztus végéig, szeptember elejéig is, így a vendáglátóhelyeknek megéri majd nyitvatartaniuk a Balatonnál is.

Az elnök arról is beszélt, hogy Budapest 90 százalékban külföldi vendégekkel van tele, egész évben. Hozzátéve, „egy kiemelkedő június után egy teljesen normális július-augusztus volt.” A szakember kiemelte azt is, hogy a foglalási ablak lerövidült a magyar vakáció szervezésében: nagyon rövid idő alatt választanak helyszínt a vendégek és inkább rövid időre, és esetleg többször visszatérnek különböző helyszínekre.