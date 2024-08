Így kerüld el a nem várt meglepetéseket: ezekre mindenkinek jobb odafigyelnie családi nyaraláskor

Az utazás és a pihenés sok család számára az év egyik legjobban várt eseménye. Az AIR BnB és hasonló szolgáltatások népszerűsége folyamatosan növekszik, hiszen egy ház bérlése számos előnnyel járhat a szállodai szobákkal szemben. Saját konyha, külön hálószobák, és a gyerekek sem zavarják a szomszédokat - mindez nagy vonzerőt jelenthet. Azonban nem árt körültekintően választani, különösen akkor, ha kisgyermekekkel utazunk - írta meg a huffpost.com.

Sok hirdetésben szerepel a "családbarát" megjelölés, de érdemes alaposabban utánajárni, hogy valóban megfelel-e a választott szállás az igényeinknek. A lépcsők, erkélyek, medencék és pezsgőfürdők potenciális veszélyforrások lehetnek. Peter Kerin, háromgyermekes apuka és profi gyermekbiztosító szerint az első lépés mindig a padló elrendezésének vizsgálata legyen.

"Még vázlat nélkül is, képekből általában megállapítható, hogy van-e valami, ami könnyebben kezelhetővé teszi az ott tartózkodást" - mondta el Kerin.

A biztonságos nyaralás érdekében érdemes egy ellenőrzőlistát készíteni. Kim Finkbeiner, a Babyproofing Pittsburgh elnöke szerint az alábbiakra kell figyelni:

Működő zárak minden ablakon: Az ablakoknak biztonságosan zárhatónak kell lenniük.

Zsinór nélküli redőnyök: A redőnyök zsinórjai fulladásveszélyt jelenthetnek.

Füstjelzők és szén-monoxid-érzékelők: Ezek rendszeresen ellenőrzöttek legyenek.

Tűzoltó készülék: Emeletenként legalább egy tűzoltó készülék szükséges.

Medencebiztonság: A medencét 4 láb magas kerítés vegye körül önzáró kapuval és ajtóriasztóval.

Bútorok rögzítése: A komódokat és könyvespolcokat rögzíteni kell a falhoz.

Miután megérkeztünk a bérleménybe, érdemes néhány dolgot átrendezni vagy eltávolítani:

Tisztítószerek és gyógyszerek tárolása: Ezeket a gyermekektől elzárt helyen kell tartani.

Mászható tárgyak eltávolítása: Ne legyenek mászható tárgyak az erkélyeken vagy teraszokon.

Veszélyes tárgyak elhelyezése: Törékeny vagy veszélyes tárgyakat helyezzünk el magasabb polcokra.

Néhány alapvető eszköz segíthet abban, hogy biztonságossá tegyük az ideiglenes otthont:

Hordozható kiságy: Formára szimuló bölcsőlepedővel.

Bébikapuk: Nyomókapuk használata folyosókra és lépcsők aljára.

Biztonsági kupakok: Konnektorokhoz.

Zárható műanyag tárolók: Törékeny vagy apró tárgyak számára.

Kerin arra is felhívja a figyelmet, hogy ne csak a csecsemők és kisgyermekek biztonságára koncentráljunk. Az idősebb gyerekek is könnyen bajba kerülhetnek egy új környezetben. Fontos tehát számukra is világos szabályokat felállítani.