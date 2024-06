Szülők, figyelem! Ezért fulladhat vízbe a legtöbb gyerek: így még egyszerűen megelőzhető a baj

A szakértők szerint a gyerek fürdőruhájának színe jelentős hatással van a vízben való láthatóságára, ami alapvető fontosságú a fulladások megelőzésében. Ajánlott kerülni a vízzel összeolvadó világoskék, zöld és szürke árnyalatokat, helyettük élénk, kontrasztos színeket érdemesebb választani - írja a CNN.

A gyermek fürdőruhájának színválasztása kulcsfontosságú lehet a vízben való láthatóság és biztonság szempontjából. Vízbiztonsági szakértők szerint az élénk és kontrasztos színek, mint például a neonsárga, narancssárga, rózsaszín és élénkpiros, javítják a gyermek észlelhetőségét a vízben, ami különösen fontos vészhelyzet esetén. Bernard Fisher, az Amerikai Vízimentők Szövetségének egészségügyi és biztonsági igazgatója hangsúlyozza, hogy a világoskék, szürke vagy zöld árnyalatok kerülendők, mivel ezek könnyen beleolvadhatnak a vízbe és a környezetbe.

Wyatt Werneth, egy floridai életmentő és az Amerikai Életmentő Szövetség szóvivője szerint az élénk színű ruházat jelentős előnyt jelenthet az eltűnt gyermekek felkutatásában is. A vízbiztonságra specializálódott Alive Solutions cég által végzett tesztek megerősítik ezt az állítást.

Kísérleteik során 14 különböző színű fürdőruhát vizsgáltak meg uszodákban és tavakban, hogy megállapítsák láthatóságukat. Eredményeik szerint a neon rózsaszín és neon narancs voltak a legjobban észrevehetőek világos medencefenéken, míg sötétebb árnyalatok gyakran csak árnyékként vagy szennyeződésként voltak értelmezhetőek.

Natalie Livingston, az Alive Solutions társalapítója szerint bár a fürdőruha színe önmagában nem helyettesítheti a hatékony felügyeletet és más vízbiztonsági intézkedéseket, mégis hozzájárulhat egy esetleges teljes körű baleset megelőzéséhez.

Dr. Maneesha Agarwal, az Emory University School of Medicine gyermekgyógyász docense kiemeli, hogy bár az élénk fürdőruha-színek segíthetnek a gyermek láthatóságának javításában vészhelyzetben, fontos az is, hogy a vízbiztonság több oldalról is figyelmebe vegyük. Ez magába foglalja az úszásoktatást, a folyamatos felügyeletet és tudatosságot a fulladás jeleiről.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint növekvő tendenciát mutatnak a véletlen fulladásos balesetek statisztikai adatai. Chris DeJong, a Big Blue Swim School alapítója hangsúlyozza az úszásoktatás fontosságát mint védelmi eszközt fulladás ellen. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia is ajánlja az úszásoktatást már egészen kis korban kezdve.

Összegezve elmondható, hogy bár nincsen "valós bizonyíték" arra vonatkozóan, hogy egy neonszínű fürdőruha vizelése önmagában megvédené a gyermeket fulladástól, ez egyike lehet annak sok lépésnek, amit megtehetünk annak érdekében, hogy növeljük gyermekeink biztonságát a nyaralás közben, amikor vízben vannak.